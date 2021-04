Sajtóhírek szerint az UEFA és a FIFA is nyomozást indíthat Zlatan Ibrahimovic ellen egy máltai szerencsejáték-társasággal való kapcsolata miatt.

Ibrahimovic stockholmi cége három évvel ezelőtt állítólag 10 százalék tulajdonjogot vásárolt a Bethard nevű máltai fogadóirodában, amely viszont szembemegy az európai és a nemzetközi szövetség szabályaival, így nem szerepelhetne a két szervezet mérkőzésein. Mindezt az Aftonbladet svéd újságnak a cég vezérigazgatója, Erik Skarp is megerősítette, valamint azt is megjegyezte, hogy a játékos korábban a cég reklámjaiban is szerepelt.

Ha az UEFA és a FIFA bűnösnek találja a svéd támadót, súlyos pénzbírságra és akár hároméves eltiltásra is számíthat, ami vélhetően pályafutása végét jelentené, hiszen októberben már 40 éves lesz.

(Borítókép: Nicola Campo / Getty Images Hungary)