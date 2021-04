Még 18 éves sincs, de már most sorra dönti a rekordokat

Még a játékánál is érettebb

Az angol válogatottban tavaly november 12-én, Írország ellen mutatkozhatott be (17 évesen és 136 naposan Theo Walcott és Wayne Rooney után a harmadik legifjabbként), Gareth Southgate szövetségi kapitány pedig nem győzte dicsérni a fiatal futballista érettségét.

Még a játékánál is érettebb a személyisége, emberileg nem is nyűgözhetne le jobban. A szülei fantasztikus munkát végeztek, és nagyon büszkék lehetnek rá. Alázatos, jó modorú, magabiztos, és van benne valami szerethető.

Édesapja is futballozott

Jude Victor William Bellingham 2003. június 23-án, Stourbridge-ben látta meg a napvilágot. A West Midlands-i rendőrségen őrmesterként szolgáló édesapja, Mark maga is futballozott, bár ő nem jutott el a profi (első négy osztály) ligákig Angliában, hiába szórta a gólokat.

Bellingham 2010-ben csatlakozott a Birmingham Cityhez, akkor még az U8-as csapathoz, és 14 évesen már az U18-asok, 15 esztendősen pedig az U23-asok között szerepelhetett. Játékával hamar felhívta magára a figyelmet, a FourFourTwo például felvette az 50 legizgalmasabb angol tehetséget bemutató listájára, klubjától pedig 2019-ben kétéves ösztöndíjat kapott.

Korrekordok sorát döntötte meg klubjában, ahol visszavonultatták a mezét!

Alig töltötte be a 16-ot, máris bemutatkozhatott a Birmingham Cityben, ahol első idényében 44 tétmérkőzésen lépett pályára, és igazi mindenesként segítette a csapatot: volt jobb és bal oldali középpályás, belső és támadó középpályás, sőt visszavont csatár is.

Természetesen számos klubrekordot rögtön meg is döntött klubjában, ő lett a „kékek” történetében a legfiatalabb játékos, aki pályára lépett (16 évesen, 38 naposan), és a legfiatalabb, aki gólt szerzett (16 év, 63 nap).

Tavaly nyáron elképesztő összeget, a Transfermarkt szerint 23 millió eurót utalt érte a Dortmund (a Sky Sports átszámítva 28,8 millióról plusz masszív opciós bónuszokról írt), aligha meglepő, hogy ez világrekord egy 17 éves futballista esetében, Bellingham 22-es mezét pedig ezt követően vissza is vonultatta a Birmingham City!

Vitte volna az MU és az Arsenal is Tavaly januárban már számos neves csapattal szóba hozták, a téli átigazolási időszak végén az ESPN 20 millió fontos (23 millió eurós) ajánlattal érkezett, de kosarat kapott a birminghamiektől. Szintén a kérők között volt az Arsenal, de végül a londoniak is hoppon maradtak.



A nyáron az édesapjával több klubot is végiglátogattak, a két favorit az MU és a Dortmund volt, végül utóbbira esett választása, mivel a fekete-sárgák remekül építik fel az elmúlt években a fiatal játékosokat – lásd szerdai írásunk.

Dortmundban góllal nyitott – az elmúlt napokban nagyon belelendült

A 186 centi magas futballista Dortmundban is hamar alapemberré nőtte ki magát, a 2020–2021-es idényben eddig 39 tétmérkőzésen jutott szóhoz.

Már a legelső tétmeccsén eredményes volt, a Duisburg elleni kupasiker során a fekete-sárgák történetének legfiatalabb gólszerzője lett, az elmúlt napokban pedig alaposan belelendült, hiszen szombaton megszerezte első Bundesliga-találatát, majd szerdán a BL-ben is klub- és angol rekorder lett – összességében is csak Bojan Krkic (17 év, 217 nap) volt nála is fiatalabb, amikor először eredményes volt az elitsorozatban (17 év, 289 nap).

A BL történetének második legfiatalabb gólszerzője lett

Támadni és védekezni is tud – és szeret is

A whoscored.com statisztikai oldalnál a City elleni játékára 7,28-as osztályzatot kapott, amivel magasan a csapata legjobbja volt, ugyanezen portál a védekezésbeli hozzájárulását emeli ki leginkább, de a cselezőkészséget, a labdaszerzéseket és a szereléseket is játéka erősségeként hozza fel.

Játékstílusa igazi középpályásra vall: szeret ívelgetni, szerelni, cselezni, emiatt pedig sok szabálytalanságot harcol ki.

Egy kis anyagi

Bellingham szerződése 2023 nyaráig érvényes a klubjánál, de alighanem hamarosan új kontraktust kaphat, minden bizonnyal erre nagykorúvá válása után sor is kerül.

A transfermarkt.de jelenleg 35 millió euróra taksálja piaci értékét, ezzel a Dortmundnál Erling Haaland (110 millió euró), Jadon Sancho (100) és Giovanni Reyna (38) mögött a negyedik legértékesebb futballistának számít.

Négyen maradtak

A Dortmundnak Bellingham vezető találata sem bizonyult elegendőnek, mivel a Manchester City végül idegenben is megverte 2–1-re német ellenfelét, az angol éllovas a címvédő Bayern Münchent búcsúztató Paris Saint-Germainnel találkozik, a másik ágon pedig a Real Madrid és a Chelsea csap össze.

A Manchester City óriási meglepetésre szombaton kikapott a Leeds Unitedtől, viszont ezzel együtt is a december közepe óta lejátszott 30 tétmeccsből 28 győzelem és csupán két vereség a mérleg. Pep Guardiola együttesének fő titka az elképesztően mély keret, hiszen 11 játékos piaci értéke is eléri az 50 millió eurót, és 17 játékos neve mellett áll legalább 25 milliós szám a transfermarkt.de-n. Ez a statisztikákon is meglátszik, hiszen 17-en játszottak legalább 1600 percet az idényben, és nyolc játékos is legalább 12 gólból vette ki tevékenyen a részét. Éppen ezért is rotálhat nyugodtan meccsről meccsre a katalán tréner, hiszen gyakorlatilag bárkinek adhat egy kis pihenőt, mivel a helyére beálló is jó eséllyel el tudja végezni olyan szinten a munkát, hogy a játékban ne legyen túl nagy visszaesés.

A bajnoki cím gyakorlatilag zsebben van, hiszen bár a városi rivális United egy meccsel kevesebbet játszott, még ha azt meg is nyeri, akkor is nyolc pont lesz a differencia, és már csak hat kör van hátra a PL-ből. Az „égszínkékek” számára még mind a négy trófea elérhető, szombaton az FA-kupa elődöntőjében épp a Chelsea-vel futnak össze, majd jövő vasárnap a Tottenhammel találkoznak a Ligakupa-fináléban.

Ha csak a közelmúltbeli formát néznénk, lejátszani is felesleges lenne a PSG elleni párharcot, hiszen a párizsi együttes március 10. óta nyolc tétmeccséből csak négyet nyert meg, egy döntetlen mellett hármat pedig elveszített. Ez viszont igazából csak a bajnokságban probléma, ott 32 fordulót követően három pont a hátrány az éllovas Lille-lel szemben, a kupában a negyeddöntőjére készül a gárda, a BL-ben pedig a Barcelonát és a Bayern Münchent is kiejtette, aligha kell ecsetelni, hogy ez mekkora fegyvertény. Ha a francia együttes szóba kerül, nem lehet szó nélkül elmenni a szabad területen versenyfutásban páratlan Kylian Mbappé (160 millió eurós értékével a világ legjobbja) és a bárkit kicselező Neymar (110) mellett, miközben Ángel Di María remekebbnél remekebb labdákkal szolgálja ki társait – a Bayern München védelmét többször is teljesen összekuszálta ez a hármas.

A Real Madrid egy hét alatt gyakorlatilag mindent elveszíthetett volna, a Liverpool elleni BL-párharc között ugyanis a Barcelonát fogadta, ráadásul a három meccset a két legjobb belső védő, Sergio Ramos és Raphaël Varane nélkül kellett megvívnia. Ehhez képest a „vörösök” simán kiejtette a királyi gárda, az el Clásicót megnyerve pedig hirtelen nagyon nyitott lett a bajnoki cím kérdése is, hiszen az elmúlt hetekben többször is megbotló Atlético Madrid előnye egy pontra csökkent. Az együttes február óta veretlen, 14 meccséből 11 győzelem és három döntetlen a mérlege.

A La Liga-idény elképesztő végjátékot hozhat, hiszen a harmadik helyen álló Barcelona hátránya is csak két pont az éllovassal szemben, de a negyedik Sevilla is csak két győzelemre van a „matracosoktól”. A Realnál nem lehet eleget hangsúlyozni, mennyire függ a játéka Karim Benzemától, a francia támadó ebben az idényben 36 tétmeccsen 25 gólnál (és hat gólpassznál) jár, a házi rangsorban őt a Vinícius Júnior, Marco Asensio, Casemiro hármas követi – hat góllal.

A Chelsea-re sem vár könnyű végjáték, a Thomas Tuchel érkezésével feltámadó londoniaknak a már említett FA-kupa-elődöntő mellett a bajnokságra is nagyon kell összpontosítaniuk, hiszen 54 pontot szerezve jelenleg csak az ötödik helyen állnak. Hogy mennyire tömörül a mezőny, azt jól jelzi, hogy a harmadik helyezett Leicester City előnye két pont a „kékek” előtt, de a Liverpool hátránya is csupán két egység, és akkor ott van még a 49 pontos Tottenham, vagy az egy ütközettel kevesebbet játszó, 48 pontos Everton is lőtávban, úgyhogy itt még minden előfordulhat. A tavaly még pocsék védekezés mostanra a csapat erőssége lett, a Tuchel-érában lejátszott 18 meccsen a Chelsea csak kilenc gólt kapott, ebből pedig ötöt a kieső helyen álló West Bromwich elleni érthetetlen kisiklás során, a Porto ellen csak egy 93. perces csodagól gátolta meg a 14., kapott gól nélküli találkozót.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligáját? 264 Paris Saint-Germain

252 Manchester City

226 Real Madrid

58 Chelsea

BAJNOKOK LIGÁJA

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol)

Real Madrid (spanyol)–Chelsea (angol)

Az első mérkőzések április 27–28-án, a visszavágókat május 4–5-én rendezik meg.

A fináléra május 29-én, az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban kerül sor.

Borítókép: Ina Fassbender / AFP