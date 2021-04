A Chelsea lenullázta a Cityt és bejutott az FA-kupa döntőjébe

Jobban kezdték a meccset a londoniak, akik a 6. percben Hakim Zijes be is talál a City kapujába, ám a gólpasszt adó Timo Werner lesen állt a kiugratása pillanatában, így érvénytelen volt a gól. A következő helyzet is a Chelsea előtt adódott, Reece James vette észre a hosszú oldalon üresen álló Ben Chillwelt, aki azonban ahelyett, hogy átvette volna a labdát, kapásból tüzelt – mellé.

A folytatásban is inkább Thomas Tuchel csapatának akarata érvényesült, némi meglepetésre a City nem jelentett veszélyt a Chelsea kapujára, amelyet ezúttal Kepa Arrizabalaga védett.

A második félidő sem indult jól Pep Guardiola együttesének, egy ártatlan szituációban Kevin de Bruyne megsérült, nem tudta folytatni a mérkőzést. Túlságosan azonban nem nyugodhattak meg a londoniak, hiszen a hetek óta remek formában lévő Phil Foden érkezett a helyére.

Az 55. percben aztán góllá érett a Chelsea fölénye, Mason Mount ugratta ki Wernert a bal szélen, aki mesterien centerezett a középen érkező Zijeshez, a marokkói pedig ezúttal már érvényes találatot szerzett.

Sőt, nem sokkal később meg is duplázhatta volna csapata előnyét, ám a kapujából kirobbanó Zack Steffenbe lőtte a ziccert.

A hajrát megnyomták a manchesteriek, ám a londoni védelem, mint már oly sokszor a Tuchel-érában, magabiztos lábakon állt és hatástalanította a rohamokat.

Az eredmény így nem változott, 1–0-ra győzött a Chelsea és sorozatban másodszor jutott be az FA-kupa döntőjébe.

Ezzel az is eldőlt, hogy a City biztosan nem nyer négy trófeát az idei szezonban.

ANGOL FA-KUPA

ELŐDÖNTŐ

Chelsea–Manchester City 1–0 (0–0)

gól: Zijes (55.)

vasárnap játsszák:

Leicester City – Southampton 19.30

(Borítókép: Adam Davy / AFP)