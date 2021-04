„Veszélyben a futball” – „Van, amit pénzzel nem lehet megvenni”

Mostanra alighanem mindenki képbe került már azzal, hogy 12 európai topegyüttes, az angol Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham hatos, a spanyol Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid trió, valamint az olasz Inter, Juventus, Milan hármas vasárnap éjjel bejelentette a Szuperliga megalapítását , a hétfői eseménycunami legfontosabb eseményeit pedig ehelyütt foglaltuk össze olvasóinknak.

Azt nehéz lenne állítani, hogy a tervezet osztatlan sikert aratott, rengeteg korábbi játékos és neves edző szólalt fel a liga ellen, a hangulat pedig azóta sem javult.

David Beckham a Facebook-oldalán állt ki a szurkolók és a labdarúgás hagyományai mellett:

Olyas valaki vagyok, aki imádja a futballt. Amióta az eszemet tudom, az életem része volt. Szerettem szurkoló kisgyerekként, és még most is a sportág rajongója vagyok. Korábbi játékosként, jelenlegi tulajdonosként tudom, hogy a mi sportunk semmit nem ér szurkolók nélkül. Szükségünk an arra, hogy a futball mindenkié legyen. Hogy igazságos legyen és az érdemeken alapuló verseny legyen. Hacsak nem védjük meg ezeket az értékeket, szeretett játékunk veszélyben van...