Íme, a Bayern München hivatalos közleménye a szuperligáról!

Rövid közleményt adott ki a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayern München, melyben hivatalosan elhatárolódik az Európai Szuperligától.

Tagjaink és szurkolóink elutasítják a szuperligát. Kívánságunk és célunk, hogy az európai klubok ebben a csodálatos és emocionális Bajnokok Ligájában szerepeljenek és az UEFA-val együtt fejlesszék. Az FC Bayern nemet mond a szuperligára

– fogalmazott Herbert Hainer, a bajor klub elnöke.

Az igazgatóság nevében kifejezetten kijelenthetem, hogy az FC Bayern nem vesz részt az Európai Szuperligában. A Bayern szolidáris a Bundesligával. Mindig nagy öröm volt és öröm számunkra, hogy a németeket képviselve játszhatunk a Bajnokok Ligájában. Mindannyian szívesen emlékszünk még mindig a 2020-as lisszaboni BL-győzelemre, egy ilyen boldog pillanatot soha nem felejtünk el. A Bayern számára a Bajnokok Ligája a világ legjobb klubversenye

– mondta Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern Münchent működtető gazdasági társaság vezérigazgatója.

Mint ismert, az Európai Szuperligát hétfőn hat angol, három olasz és három spanyol klub alapította meg. Az eredeti elképzelés szerint Németországból a Bayern Münchent és a Borussia Dortmundot, míg Franciaországból a Paris Saint-Germaint hívták meg az elitligába, ám mindhárom klub (egyelőre?) nemet mondott az invitálásra.

Mindeközben a The Guardian egy angol klub magas pozíciójú vezetőjére hivatkozva arról számol be, hogy a Chelsea és a Manchester City is újragondolja az indulást az Európai Szuperligában. Állítólag mindkét együttesnél a rájuk zúduló népharag, a rendkívül negatív fogadtatás, az UEFA által kilátásba helyezett szankciók és a lehetséges kormányzati beavatkozás miatt kezdtek el a kihátráláson gondolkozni.

Karl-Heinz Rummenigge mellett Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain tulajdonosa is bekerült az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságába a szervezet keddi kongresszusán.

