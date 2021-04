Tüntetnek a szurkolók, ég a Liverpool-mez az Anfield mellett

Összefogtak a szurkolók Angliában azután, hogy hat topklub (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) bejelentette, hogy alapítóként részt kíván venni az Európai Szuperliga küzdelmeiben.

Sok drukker árulásként éli meg, hogy a kontinens leggazdagabb, legnagyobb marketingértékével bíró egyesületei elitligát hoztak létre, ezért hétfőn és kedden is tiltakozásba kezdtek – Liverpooltól, Londonon át, Manchesterig.

A csapatok szimpatizánsainak egy része szerint a futballromantikának a szuperliga létrejöttével végleg befellegzett, ezt pedig szeretnék megüzenni a klubok tulajdonosainak és a döntéshozóknak.

15 A Tottenham egyik szimpatizánsa is arra kéri a klubot, mondjon nemet a szuperligára Galéria: Szuperligát ellenző szurkolók (Fotó: Jonathan Brady - PA Images / Getty Images Hungary)

Mindeközben a The Guardian egy angol klub magas pozíciójú vezetőjére hivatkozva arról számol be, hogy a Chelsea és a Manchester City is újragondolja az indulást az Európai Szuperligában. Állítólag mindkét együttesnél a rájuk zúduló népharag, a rendkívül negatív fogadtatás, az UEFA által kilátásba helyezett szankciók és a lehetséges kormányzati beavatkozás miatt kezdtek el a kihátráláson gondolkozni.

Összegyűjtöttünk néhány fotót a szurkolók haragjáról, megtekintésükhöz nézze meg képgalériánkat!

(Borítókép: Ég a Pool-mez az Anfield mellett. Fotó: Zac Goodwin - PA Images / Getty Images)