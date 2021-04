A Juventus még nem lép ki a szuperligából, közleményt adott ki

A Juventus szerda délután közleményt adott ki, melyben ugyan nem jelentette ki, hogy visszalép az Európai Szuperligától, de annak megvalósítását bizonytalannak értékelte.

A Juventusnak továbbra is az a meggyőződése, hogy a projekt sportszakmai, kereskedelmi és jogi feltételei adottak, azonban úgy véli, a jelenlegi helyzetben korlátozottak a lehetőségek arra, hogy olyan formában bonyolítsák le, ahogyan azt eredetileg megfogalmazták

– áll a torinói egyesület angol nyelvű közleményében.

Mint ismert, kedden mind a hat angol klub kilépett a szuperligából, őket követte szerdán az Inter, a Milan és az Atlético Madrid, így mostanra csak a Juventus, a Barcelona és a Real Madrid tagja még az ESL-nek, de valószínűleg már ők nem sokáig...

A 12 csapatos Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között angol, olasz és spanyol klubok is voltak, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széles körű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ESL-lel szemben.

Elsőként kedden este a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy visszalép az szuperligában való szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből.

(Borítókép: Nicolò Campo / Getty Images Hungary)