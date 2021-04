A Liverpool tulajdonosa bocsánatot kért a szurkolóktól

„Elnézést szeretnék kérni a Liverpool FC összes szurkolójától és támogatójától az elmúlt 48 órában történtekért. Egyértelmű, hogy ez a projekt a drukkerek nélkül, nélkületek nem valósulhatott meg, eljutottak hozzánk az egyértelmű üzenetek.

Elnézést kérek Jürgen Klopp vezetőedzőtől, a játékosoktól és mindenkitől, aki kőkeményen dolgozik azért, hogy az egyesületünkre méltán lehessenek büszkék a rajongóink.

Nekik semmi közük a történtekhez, a felelősség csakis engem terhel, őket zavarta meg legjobban a kialakult helyzet, ez bánt leginkább.

Amikor több mint 10 évvel ezelőtt belevágtunk a közös projektbe, ugyanaz volt az álmunk, mint nektek, és azóta is azon dolgozunk, hogy folyamatosan fejlődjünk és növekedjünk. Most újra el kell nyernünk a bizalmatokat; ígérem, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez megtörténjen. Tudnotok kell, hogy mindent, amit teszünk, a klub érdekeit szolgálja, számunkra a Liverpool a legfontosabb, most azonban joggal érzitek úgy, hogy cserben hagytalak titeket.

MÉG EGYSZER: NAGYON SAJNÁLOM, ÉS HANGSÚLYOZOM, EGYEDÜL ÉN VAGYOK A FELELŐS AZ ELMÚLT NAPOKBAN KIALAKULT NEGATÍV HELYZETÉRT. EZ A SZITUÁCIÓ IS BEBIZONYÍTOTTA AZONBAN, MEKKORA EREJE VAN A RAJONGÓINKNAK, ÉS LESZ A JÖVŐBEN IS.

Ha valamit egyértelműen megmutatott ez a szörnyű világjárvány, az az, hogy a szurkolóknál talán nincs fontosabb szereplője a futballnak és a többi sportágnak sem. Fontos, hogy a liverpooli futballcsalád épségben maradjon, ígérem, hogy én is mindent megteszek ennek érdekében.

Köszönöm, hogy meghallgattak.”

A Liverpool egyike volt annak a 12 topcsapatnak, amely vasárnap éjjel bejelentette, hogy új szuperligát alapít, és nem szerepel többé az UEFA által szervezett nemzetközi kupasorozatokban. A tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi és az európai szövetség részéről is széles körű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén éles kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ligával kapcsolatban.

Kedden este a hat angol egyesület – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham – hivatalos közleményben jelezte, visszalép az indulástól, és várhatóan az olasz, valamint a spanyol résztvevők is sorra hátrálnak majd ki a projektből.

(Borítókép: Paul Ellis / AFP)