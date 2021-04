Az UEFA pénzt ígérhetett az angoloknak a kilépésért a szuperligából

A Mundo Deportivo szerint több oka is volt annak, hogy a hat angol topklub, a Big Six (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City) kilépett az Európai Szuperliga projektjéből. Az egyik a szurkolók, szakírók, játékosok és menedzserek egyöntetű és elemi erejű felháborodása volt, de talán ennél is fontosabb az Európai Labdarúgó-szövetség lépése.

És itt nem az elhangzott fenyegetésekről (a játékosok kizárása a küszöbön álló Európa-bajnokságról) van szó, hanem arról, hogy a barcelonai lap szerint Alexander Ceferin, a szervezet szlovén elnöke „jó sok pénzt” kínált a hat szakadár klubnak a projekttől történő visszalépés fejében.

A Mundo Deportivo úgy tudja, hogy a szuperliga létrejötte ellehetetlenítette volna anyagilag a Bajnok Ligáját és az Európa-ligát, ezért gondolta úgy Ceferin, hogy érdemes benyúlnia a kasszába, és egy jelentősebb összeggel jobb belátásra bírni a hat angol topklubot.

Az ajánlat azonban nem áll a három spanyol klub, a Real Madrid, a Barcelona és az Atlético Madrid, továbbá a Juventus felé, amiből az derül ki, hogy Ceferin Florentino Pérezéket, valamint Andrea Agnellit tekinti a főkolomposoknak, és velük semmiképpen nem akar tárgyalni.

(Borítókép: Alexander Ceferin elnök részt vesz a sajtótájékoztatón az UEFA 44. kongresszusán 2020. március 3-án Amszterdamban. Fotó: Lukas Schulze / UEFA / Getty Images)