Hivatalos: az Atlético és az Inter is kilép az Európai Szuperligából

Az olasz Internazionale és a spanyol Atlético Madrid is bejelentette szerdán, hogy távozik az Európai Szuperligából.

A madridi együttes igazgatótanácsa szerdán reggel ült össze, majd közölte a szuperliga illetékeseivel és az alapító klubokkal, hogy elhagyja a ligát.

A csapat játékosai és a vezetőedző elégedettségét fejezi ki a döntéssel kapcsolatban

– olvasható a közleményben.

Az Inter arról ír a rövid kommünikéjében, hogy továbbra is elkötelezett amellett, hogy a lehető legjobb élményben részesítsék a futballszurkolókat, illetve fejlesszék a labdarúgást saját fenntarthatósága érdekében.

Kedden mind a hat angol klub kilépett a szuperligából, így mostanra csak a Juventus, az AC Milan, a Barcelona és a Real Madrid tagja még az ESL-nek. Valószínűleg már nem sokáig...

A 12 csapatos Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között angol, olasz és spanyol klubok is voltak, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széles körű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ESL-lel szemben.

Elsőként kedden este a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy visszalép az szuperligában való szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből.

(Borítókép: Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője / NurPhoto / Getty Images Hungary)