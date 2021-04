Marco Rossi fejében már összeállt a magyar csapat az Eb-re

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a kerettagságért zajló harcról, Szoboszlai Dominikről, a telt házas Puskás Arénáról és a csapategységről is nyilatkozott.

Az olasz szakember elárulta, a január óta sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik felépülése a várt ütemben halad, a Bundesliga utolsó fordulóiban a tervek szerint pályára léphet, így az Eb-n is számol az RB Leipzig középpályásával.

Az Andorrában súlyos sérülést szenvedő Kalmár Zsolt hiánya ellenben nagy érvágás lesz a csapatnak, azt pedig edzőként nehezen élte meg a kapitány, hogy a Dunaszerdahely futballistája kétszer is a válogatottban dőlt ki hosszú időre.

A 2025-ig meghosszabbított szerződésével kapcsolatban elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy ennyire bízik benne az MLSZ, és boldogan kötelezte el magát további négy évre a válogatott kispadján.

Ugyanakkor hozzátette, a labdarúgásban nem árt óvatosnak lenni, mert bármikor kellemetlen meglepetés érheti az embert, márpedig Marco Rossi nem szereti a kellemetlen meglepetéseket.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy bár még egy hónap van az Európa-bajnokságra való felkészülésig, javában zajlik az ellenfelek feltérképezése – a magyarok a franciákkal, a portugálokkal és a németekkel játszanak majd a csoportkörben –, valamint folyamatosan figyelik a magyar játékosok teljesítményét is. Az is kiderült, Rossi fejében 80 százalékban megvan már, kikre számít majd az Eb-n, a válogatásnál pedig elsőbbséget élveznek azok a futballisták, akik kiharcolták a kontinensviadalon való szereplést, de néhány hely még kiadó.

Az NB I góllövőlistáját vezető Hahn János neve is szóba került, a szövetségi kapitány sejtelmesen úgy fogalmazott, hogy a Paks játékosának illene esélyt adnia.

Végül Rossi a vélhetően telt házas Puskás Arénáról is szót ejtett, véleménye szerint felemelő lenne hetvenezer néző előtt pályára lépni Európa top válogatottjai ellen.

(Forrás: Nemzeti Sport Online)

(Borítókép: Czerkl Gábor / Index)