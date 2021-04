Milliárdos kölcsön helyett elhatárolódik a szuperliga finanszírozója

Mint ismert, az amerikai bank lett volna a 12 európai topklub (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, Juventus, Milan, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid) által alapított liga finanszírozója, a hírek 6 milliárd dollárról szóltak.

A vasárnap éjjel létrehozott ESL ugyanakkor alig két napot élt meg, mire a népharag elsöpörte volna, a futballgigászoknak pedig visszakozniuk kellett.

Ezt megtette most a J. P. Morgan is.

– idézik a J. P. Morgan közleményét.

.@jpmorgan statement on Super League: “We clearly misjudged how this deal would be viewed by the wider football community and how it might impact them in the future. We will learn from this.”