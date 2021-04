Ismét Mbappé volt a PSG megmentője

Mbappé ott folytatta, ahol múlt vasárnap befejezte: gólokkal tartotta életben a PSG bajnoki álmait. A rekordbajnok Saint-Étienne elleni ütközetet drámai hajrában nyerte meg 3–2-re a címvédő (a 77. percig 0–0 volt az állás!), a 22 éves futballista két góllal vette ki a részét a sikerből.

A Metz elleni ütközeten már a 4. percben eredményes volt, de a fordulást követően rögvest válaszolt a házigazda. Egyórányi játékhoz közeledve ismét Mbappé volt a főszereplő, távoli lövése egy védőn megpattanva hozta nehéz helyzetbe a kapust, aki nem tudott védeni (1–2).

A világbajnok francia támadó a 29. bajnokiján megszerezte 24. és 25. gólját is az idényben, emellett pedig van még hét gólpassza is. Az összes tétmeccset illetően 41 találkozón 35+10 a mérlege.

Ahogyan legutóbb, a végén most is Mauro Icardi állította be büntetőből a végeredményt (1–3).

Sikerével a PSG két ponttal megelőzte a vasárnap lyoni rangadón pályára lépő Lille-t.

FRANCIA LIGUE 1

34. FORDULÓ

Metz–PSG 1–3 (Centonze 46., ill. Mbappé 4., 59., Icardi 89. – 11-esből)

Az élmezőny állása: 1. PSG 72 pont, 2. Lille 70 (33 meccs), 3. Monaco 68 (33), 4. Lyon 67 (33)

Borítókép: Jean-Christophe Verhaegen / AFP