Párizsban került közelebb első BL-döntőjéhez a Manchester City

Nem egy emlékezetes mérkőzést vívott egymással Mauricio Pochettino és Pep Guardiola, és az eddigi egyetlen BL-párharcuk is arra sikerült, amikor 2019-ben az argentin mester által irányított Tottenham a negyeddöntőben 4–4-es összesítéssel, több idegenben lőtt góllal búcsúztatta a jóval esélyesebb Cityt, majd később a döntőig menetelt.

Pochettino azóta a PSG-nél dolgozik, és a City elleni elődöntő előtt Juan Bernaton kívül minden fontos emberére számíthatott, de a túloldalon Guardiola dolgát sem nehezítette sérülés.

Csupán a második perc végéig kellett várni az első kapura tartó lövésre, Kylian Mbappé és Neymar kontrája után utóbbi próbálkozott, de Edersonnak nem okozott gondot.

Ahogy arra számítani lehetett, az angolok birtokolták többet a labdát, az újabb nagy lehetőség mégis a franciák előtt adódott a 13. percben, azonban Neymar és Ederson második párharcát is a kapus nyerte, igaz, ehhez már látványos bravúr kellett.

Kettő perccel később aztán megszerezte a vezetést a PSG.

Ángel Di María jobb oldali szöglete után Marquinhos érkezett mesterien a röviden, és védhetetlenül csúsztatott a kapuba. A csapatkapitány ugyanúgy eredményes tudott lenni a negyed- és elődöntőben egyaránt, mint a tavalyi kiírásban. Erre korábban csak Cristiano Ronaldo és Antoine Griezmann volt képes.

A City próbált tempót váltani, a 21. percben Keylor Navasnak is akadt feladata, Bernardo Silva estében leadott közeli lövését kellett védenie.

A 28. percben ismét szögletből veszélyeztetett a PSG, ezúttal Neymar adott be balról, Leandro Paredes is a röviden érkezett, a fejese néhány centivel ment el a jobb felső mellett. Három percre rá Navas okozott izgalmakat a saját kapuja előtt, amikor eladta a labdát, de a védelme kisegítette.

Ekkorra már az eső is megérkezett, egyre gyakrabban fordultak elő pontatlan passzok.

A 40. percben Neymart kellett ápolni, néhány pillanattal később pedig már ő volt az, aki gyanús körülmények között esett el az ötösön belül. Felix Brych nem sípolt.

A túloldalon Phil Foden került ziccerbe szemben a kapuval, de pont oda bombázott, ahol Navas állt, és ez volt az első félidő utolsó fontos momentuma.

A fordulás után az első tíz percben kemény mezőnyharc zajlott, majd Mbappé keltett zavart a City kapuja előtt, éles beadásáról centikkel maradt le Marco Verratti. A másik oldalon Kevin De Bruyne próbálkozott egy félollóval 12 méterről, ez sem ment sokkal fölé.

A 64. percben aztán a belga karmester furcsa góllal egyenlített csapatának.

A tizenhatos előteréből, balról úgy adott középre lágyan, hogy senki sem ért a labdához, ez pedig megtréfálta Navast, aki nem tudott időben reagálni.

Hét perccel később jött a hidegzuhany: Rijad Mahrez végzett el szabadrúgást a kapuval szemből, mintegy 23 méterről, középmagas lövése utat talált a szétnyíló sorfalban Presnel Kimpembe és Paredes között, Navasnak ezúttal nem volt esélye. Fordított a City!

Ezután is maradtak támadásban a vendégek, Mahrez beadásából Foden fejelt, Navas ezúttal a helyén volt.

A 77. percben újabb csapás érte a párizsiakat, Idrissa Gueye hátulról csúnyán megtaposta Ilkay Gündogant, Brych pedig azonnal felmutatta a piros lapot a szenegálinak.

A hajrában a létszámfölényben játszó City közel került ahhoz, hogy akár a párharcot is eldöntse, azonban előbb Foden, majd De Bruyne is pontatlan volt. A maradék időben már egyik csapat sem tudott betalálni, Guardiola együttese megőrizte egygólos előnyét a lefújásig, és rendkívül kedvező helyzetből várhatja a jövő keddi visszavágót.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol) 1–2 (1–0)

gólszerzők: Marquinhos (15.), illetve De Bruyne (64.), Mahrez (71.)

(Borítókép: a Manchester City öröme a második gól után. Fotó: Getty Images.)