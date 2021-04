Messi hivatalos ajánlatot kapott a PSG-től – sajtóhír

Sajtóhírek szerint hivatalos ajánlatot kapott a Paris Saint-Germaintől az FC Barcelona hatszoros aranylabdás labdarúgója, Lionel Messi – írja az MTI.

A francia bajnok klub kettő plusz egy éves szerződést kínál az argentin játékosnak, aki június 24-én 34 éves lesz.

A hírről a TNT Sports Brasil újságírója, Marcelo Bechler számolt be többek között a spanyol Cadena Ser rádióadónak nyilatkozva. Bechler jól informált újságírónak számít, 2017-ben például az elsők között tudósított Neymar Barcelonából Párizsba igazolásáról.

Most azt mondta: a PSG katari tulajdonosai nagyon bíznak abban, hogy Messi a Szajna partjára költözik. Egyrészt a saját „projektjüket” versenyképesebbnek tartják, mint a Barcelonáét, másrészt amit az anyagiak terén kínálnak, az más klubok számára elérhetetlen.

Az argentin támadó szerződése az idény végén lejár a katalán fővárosban, utána szabadon távozhat. Spanyol médiainformációk szerint a Barca még nem nyújtotta be Messinek a szerződéshosszabbítási ajánlatát, ami azért is meglepő, mert az egyesület régi-új elnöke, Joan Laporta többször is úgy nyilatkozott, hogy meg van győződve a világklasszis játékos maradásáról.

(Borítókép: Cristina Quicler / AFP)