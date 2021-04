Egészen drámai mérkőzésen jutottak be Gulácsiék a Német Kupa döntőjébe

Az RB Leipzig jutott be elsőként a 2021-es Német Kupa döntőjébe, miután egy rendkívül fordulatos meccsen, hosszabbítás után 2–1-re győzött a Werder Bremen vendégeként.

A héten eldőlt, hogy Julian Nagelsmann távozik az RB Leipzig kispadjáról, ugyanis ő lesz Hansi Flick utódja a Bayern Münchennél. A még mindig csak 33 éves szakember topklubot épített a lipcsei gárdából, tavaly bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe is, de trófeát nem sikerült (eddig) szereznie. Mivel a Bayern szinte behoztatatlan előnnyel vezeti a Bundesligát, a BL-ből pedig kiesett a Leipzig, így a Német Kupa maradt Nagelsmann utolsó esélye arra, hogy nyerjen valamit, mielőtt elköszön.

A tréner – akinek ez volt pályafutása 300. tétmérkőzése – a Werder Bremen elleni elődöntőre a kezdőbe nevezte Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is, a sérült Szoboszlai Dominikre azonban továbbra sem számíthatott.

Komoly lipcsei fölénnyel indult a találkozó, a 4. percben Alexander Sörloth fejesét bravúrral védte Jiri Pavlenka, a szöglet után Dani Olmo bombája suhant fölé. Egy perccel később Gulácsinak is résen kell lennie, de könnyedén leért Joshua Sargent lövésénél.

A félidő derekára már kiegyenlítettebbé vált a játék, a 30. percben pedig a Werder előtt adódott az addigi legnagyobb helyzet, Sargent azonban hiába rázta le Dayot Upamecanót és került ziccerbe, nemcsak Gulácsi, hanem a kapu mellett is ellőtte a labdát.

A játékrész utolsó perceire maradtak a legkomolyabb izgalmak, amikor Davie Selke jókorát homorított Nordi Mukiele szorításában a tizenhatos oldalánál, Manuel Gräfe pedig habozás nélkül büntetőt ítélt. Majd kiment hosszú percekre videózni, végül pedig felülbírálta magát és annulálta a tizenegyest, így gól nélkül ért véget az első 45 perc.

A második félidő első percei eseménytelenül alakultak, egyedül Mukiele kapufáját lehet megemlíteni az 52. percből, de azt is lefújta Gräfe les miatt. Pár percre rá Angelino próbálkozhatott 19 méterről szabadrúgással, ami azonban elég gyengére sikerült.

A 65. percben centikre volt a vezetéstől a Leipzig, a csereként beállt Christopher Nkunku szögletére kiválóan érkezett Orbán, de a fejese a lécen csattant.

12 perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor Angelino passza után Nkunku is a kapufát találta el, igaz, ehhez kellett Pavlenka bravúrja is. A négyperces ráadás alatt kétszer is eldönthette volna a mérkőzést a Leipzig, de Yussuf Poulsen első fejese mellé ment, a másodikat Pavlenka hárította akrobatikus mozdulattal.

Jöhetett a 2×15 perces hosszabbítás, amelyet ezúttal is a vendégcsapat kezdett energikusabban. És ez már a harmadik percben gólt eredményezett, Dani Olmo labdáját Poulsen egyből továbbtette a 90. percben beállt Hvang Hi Csannak, aki a belépett a védője elé, majd 7 méterről a bal alsóba gurított.

Innentől már csak le kellett volna hoznia a meccset a Leipzignek, de Upamecano máshogy gondolta.

Egy teljesen ártalmatlan felívelésbe borzalmasan ért bele, a labda hátrafelé pattant tőle, amire elindult ugyan Gulácsi, de Leonardo Bittencourt hamarabb ért oda, elvitte a kapus mellett, majd az üres kapuba ívelt, még a visszaérkező védők előtt.

Történt mindez az első tizenöt perc hosszabbításában.

Térfélcsere után a Lipcse szinte mindent egy lapra téve támadott, egymás után dolgozta ki a helyzeteket, miközben mindkét együttes egyre jobban fáradt. És amikor már mindenki elkönyvelte, hogy tizenegyespárbaj dönt a találkozón, akkor jött az utolsó csattanó.

Kevin Kampl remekül ívelt Hvanghoz, aki középre fejelt, az ott érkező Emil Forsberg pedig berobbanva a kapuba vágta a labdát a hosszabbítás hosszabbításának első percében!

Bármilyen hihetetlen, a maradék időben már nem változott az állás, így a RB Leipzig hihetetlenül fordulatos mérkőzésen vívta ki a kupadöntőt. Érdekesség, hogy mindhárom gólt cserejátékos szerezte, Forsberg a csere cseréje volt, ugyanis Nkunkut váltotta.

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (0–0, 0–0, 1–1) – hosszabbítás után

Gólszerzők: Bittencourt (105+1.), illetve Hvang (93.), Forsberg (120+1.),

A másik elődöntőt, a Borussia Dortmund–Holstein Kiel találkozót szombaton 20.30 órakor játsszák.

(Borítókép: Emil Forsberg megszerzi a győztes gólt. Fotó: Reuters.)