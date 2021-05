Négy fordulóval a vége előtt bajnok lett az Inter

A milánói kék-feketék szombaton 2–0-ra nyertek a Crotone vendégeként, amivel 82 pontjuk van a bajnokságban, a második helyezett Atalantának pedig 68 volt a Sassuolo elleni találkozó előtt, azaz mindenképp nyernie kellett a csapatnak ahhoz, hogy matematikailag nyílt maradjon a verseny.

Nem indult jól Gian Piero Gasperini csapata számára a mérkőzés, a 23. percben ugyanis Pierluigi Gollini kapus piros lapot kapott. Ennek ellenére az Atalanta szerzett vezetést Robin Gosens révén a 32. percben, a hazaiak viszont az 55. percben egalizáltak.

Sőt nem sokkal később a vezetést is megszerezték, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, miután videós segítséget is igénybe vett. A 75. percben aztán a Sassuolo is megfogyatkozott, Luis Muriel pedig büntetőt rúghatott, azonban kihagyta, így az Atalanta végül nem tudta megszerezni a győzelmet.

Mivel a csapat lemaradása négy fordulóval a vége előtt 13 pontra nőtt, így az Inter megszerezte története 19. scudettóját (2010 óta az elsőt), egyúttal megszakította a Juventus kilenc éve tartó hegemóniáját.

Eredmények, Serie A, 34. forduló:

Lazio–Genoa 4–3

Bologna–Fiorentina 3–3

Napoli–Cagliari 1–1

Sassuolo–Atalanta 1–1

Udinese–Juventus 18.00

Sampdoria–AS Roma 20.45

A bajnokság állása: 1. Internazionale 82 pont (már bajnok), 2. Atalanta 69 pont, 3. AC Milan 69 pont, 4. Napoli 67 pont, 5. Juventus 66 pont (33 meccs)