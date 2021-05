Az Újpest nyerte a Magyar Kupát

A kormány múlt heti döntésének értelmében a finálét már a szurkolók is a helyszínen tekinthették meg – legalábbis azok, akik rendelkeznek már a védettséget igazoló plasztikkártyával.

– mondta egy fehérvári drukker a stadion mellett. „Nekem is több olyan barátom van, aki egyelőre vagy vár az oltakozással, vagy még nem szóltak neki, hogy sorra került, emiatt nem tudott velünk tartani.”

Nos, a Vidi-drukker meglátásával alighanem a két klub szurkolói csoportjai is egyet értettek, hiszen éppen erre hivatkozva sem az Újpest, sem a MOL Fehérvár ultrái nem látogattak ki a helyszínre.

Amelyet egyébként iszonyatosan nehéz volt megközelíteni, a rendőri jelenlét és a Puskás Aréna környékét övező lezárások miatt alighanem ízelítőt kaptunk abból, mire számíthatunk majd a bő egy hónap múlva rajtoló, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon...

De térjünk rá a mérkőzésre, és hogy ne csak az egyik oldal képviselőit szólaltassuk meg, egy Újpest-szimpatizánst, Krisztiánt is megkérdeztünk a fináléval kapcsolatban.

„Nagyon örülök, hogy újra élőben szurkolhatok a csapatnak, annak pedig különösen, hogy a Puskás Arénában először éppen az Újpestet láthatom játszani. Nem voltam még a stadionban, sajnos a válogatott Uruguay elleni nyitómeccsére már nem tudtam jegyet szerezni, azóta pedig mindegyik találkozót zárt kapuk mögött rendezték.

Ami pedig a döntőt illeti, bizakodó vagyok, a legutóbbi kupagyőzelmünket is egy Fejér megyei csapat ellen szereztük, remélem most is sikerrel járunk.”