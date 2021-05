Neymar most már Cristiano Ronaldóval is szívesen játszana együtt

Tudjuk, hogy Neymar szeret kampányolni és nyíltan üzengetni különböző sztárjátékosoknak, hogy mennyire szeretne velük együtt futballozni. Lionel Messi volt eddig a kedvenc célpontja, de a napokban (ismét) megváltoztatta véleményét. A GQ France-nak adott interjúban ezúttal Cristiano Ronaldót nevezte meg mint leendő álomcsapattársát.

Cristiano Ronaldóval akarok egy csapatban játszani. Fociztam már világsztárokkal, mint például Messivel vagy Kylian Mbappéval, de Ronaldóval még sosem

– nyilatkozott a brazil klasszis.

Az elmúlt hetekben-hónapokban folyamatosan mentek a találgatások arról, hogy Neymar visszamegy-e a Barcelonához, hogy ismét összeálljon Messivel, ezeknek azonban pontot tett a végére azzal, hogy a napokban 2025-ig meghosszabbította a szerződését a PSG-vel.

Ronaldo szekérrúdja is kifelé áll a Juventusnál, mivel a csapat már csak akkor szerezhet idén bármilyen trófeát, ha május 19-én nyerni tud az Olasz Kupa döntőjében az Atalanta ellen. Ráadásul az a csúfság is megeshet velük, hogy lemaradnak a Bajnokok Ligájáról, ami alighanem a portugál támadó távozását is jelentené. Onnantól kezdve pedig még érdekesebb lehet Neymar kívánsága.