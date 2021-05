Életben tartotta BL-indulási reményeit a Liverpool

A tizedik percben a Premier League történetének ezredik öngóljával került előnybe a Manchester, miután Nathaniel Phillips lábáról pattant a labda a hálóba.

Diogo Jota egyenlítését követően Roberto Firmino a szünet előtt és után is betalált, ekkor eldőlni látszott a rangadó, ám Marcus Rashford a 68. percben csökkentette a hazaiak hátrányát.

A végeredményt Mohamed Szalah állította be a 90. percben.

A Liverpool legutóbb 2014 márciusában tudott bajnoki meccset nyerni a Manchester United vendégeként.

Sikere kulcsfontosságú lehet a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolásában.

A meccset eredetileg május 2-án rendezték volna, de végül rendbontás miatt elhalasztották: a manchesteri szurkolók az Old Trafford környékén transzparenseket kihúzva, görögtüzeket gyújtva tiltakoztak a klubtulajdonos Glazer-család ellen, amely 2005 óta irányítja az egyesületet. A drukkerek régóta elégedetlenek az amerikai tulajdonosokkal, és a nemrég hamvába holt európai Szuperliga – amelyhez a Manchester United is csatlakozott – csak olaj volt számukra a tűzre. A kezdés előtt egy órával több száz szurkoló egy alagúton át – néhány fémkordont félredobva – bejutott a pályára, és fáklyákat gyújtott. A biztonsági személyzet tehetetlennek bizonyult a rohammal szemben. A házigazdák eleinte azt közölték, hogy csúszik a kezdés, majd bejelentették, hogy biztonsági okokból elmarad a találkozó.

Csütörtökön is több száz szurkoló tiltakozott az Old Trafford mellett, a transzparensek és a görögtüzek most is előkerültek, és bár ezúttal erősebb volt a rendőri készültség, a rendfenntartóknak csak két ember őrizetbe vétele erejéig kellett közbeavatkozniuk.

ANGOL PREMIER LEAGUE

A 34. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Manchester United–Liverpool FC 2–4 (1–2)

korábban:

a 19. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Aston Villa–Everton 0-0

A tabella:

1. Manchester City 35 72-26 80 pont - már bajnok

2. Manchester United 36 70-42 70

3. Leicester City 36 65-44 66

4. Chelsea 36 55-33 64

5. Liverpool FC 35 61-41 60

6. West Ham United 35 55-45 58

7. Tottenham Hotspur 35 61-41 56

8. Everton 35 46-42 56

9. Arsenal 36 50-38 55

10. Leeds United 35 53-53 50

11. Aston Villa 35 49-41 49

12. Wolverhampton Wanderers 35 35-47 45

13. Crystal Palace 35 37-59 41

14. Southampton 35 44-62 40

15. Burnley 35 33-47 39

16. Newcastle United 35 40-58 39

17. Brighton 35 36-41 37

18. Fulham 35 25-47 27 - már kiesett

19. West Bromwich Albion 35 32-68 26 - már kiesett

20. Sheffield United 35 28-18 62 17 - már kiesett

(Borítókép: Peter Powell / AFP)