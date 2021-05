E-sport-csapatot alapít Szoboszlai Dominik

Hónapok óta találgatják, hogy a Debrecen után melyik e-sport-csapatnál folytatja karrierjét az ország egyik legismertebb és legjobb FIFA-játékosa, Molnár Gábor, vagy ahogyan az online világban ismerik, molnargabo. Lerántja a leplet végre?

Igen, végre elérkezett a pillanat, a közösséggel együtt már én is nagyon vártam a hivatalos bejelentést. Hónapok óta ez volt a téma a hazai e-sportban és FIFA-berkeken belül, aminek megvolt a szépsége, hiszen jó volt látni, milyen csapatokkal hoztak szóba az emberek. Nagyon sokat kellett dolgoznunk a háttérben, hogy ez a projekt összeálljon, mind a szponzorokkal, mind a szerződésekkel, de most már kijelenthetjük:

elindult a DomiNation Esports, amellyel olyan dolgot hozunk létre, amely reményeink szerint Magyarországon és Közép-Európában is egyedülálló.

Honnan jött az ötlet, hogy került kapcsolatba Szoboszlai Dominikkal?

Arra a vonalra szeretnénk illeszkedni, amelyet például Gareth Bale, Antoine Griezmann, Ronaldinho, vagy éppen David Beckham képvisel. Egyre több aktív futballista, és sokan a már visszavonultak közül is meglátták a lehetőséget az e-sportban, ezáltal próbál újabb tömeget bevonzani magához, és népszerűsíteni a saját brandjét. Szoboszlai Dominiknél pedig most talán nincs népszerűbb játékos Magyarországon, a csapat pedig, amely vele dolgozik, egy nagyon izgalmas koncepciót vázolt fel a tárgyalások során. Nagyon szeretnénk figyelni arra, hogy olyan szubkultúrát aktiváljunk az e-sporton belül, amely sok emberhez eljuthat, és sokan tudnak majd azonosulni vele. Amikor több mint egy évvel ezelőtt Magyarországot is elérte a koronavírus, létrehoztam egy jótékonysági FIFA-bajnokságot profi NB I-es, NB II-es, valamint idegenlégiós focistáknak, Dominikék menedzsmentirodája pedig megkeresett, hogy náluk is van jó pár játékos, aki szívesen beállna a kezdeményezés mögé. Miután a torna véget ért, tartottuk a kapcsolatot velük, és télen fogalmazódott meg bennük a projektterv, amelyből remélhetőleg mindannyian profitálhatunk majd.

Van egyfajta hierarchia vagy munkamegosztás a magyar labdarúgó-válogatott egyik legnagyobb reménysége és ön között?

Szerencsére elég komoly menedzsment van mindkettőnk mögött, ezáltal a DomiNation Esports mögött is.

Számára természetesen az az elsődleges, hogy felépüljön, aztán minél többet játsszon az RB Leipzigben és a magyar válogatottban is.

Nekünk pedig az a prioritás, hogy olyan tartalmakat gyártsunk, amelyeket ő is pozitívan fogad és azonosulni tud velük.

Ő is nagy FIFA-játékos?

Fogjuk rá, bár inkább a Call of Duty van nála előtérben, sokszor játszottunk is együtt. Éppen ezért szerepel többes szám a csapatnévben, hiszen többféle e-sport-játékkal szeretnénk majd foglalkozni. Egyelőre az a fontos, hogy végre formálisan is megérkeztünk erre a terepre, idővel majd meglátjuk, hogy kik és milyen játékokban lehetnek sikeresek és szerezhetnek hírnevet a klubunknak.

Amikor eljött a Lokitól, már ez a terv körvonalazódott a fejében, vagy várt egy kiugró, akár külföldi e-sport-csapat ajánlatára?

Volt azért egy hosszabb időszak, amikor több híres klubbal is tárgyaltam, Magyarországról és külföldről is kaptam ajánlatokat. A jövőm és a FIFA-közösség szempontjából viszont azt éreztem, hogy egyik sem tudna akkora pluszt adni, mint egy saját csapat és az azzal járó extra feladatok.

Bárki csatlakozhat majd a csapatukhoz, vagy lesznek szigorú feltételei a belépésnek?

Komoly kritériumoknak kell majd megfelelni, szeretnénk a legnagyobb hazai tehetségeket megtalálni és felkarolni. Lesznek persze toborzó versenyeink, amelyen bárki próbára teheti magát, először online, aztán offline is.

A lipcseiek e-sport-csapatával stratégiai partnerek vagyunk, így komoly lehetőségek és profi körülmények várnak majd azokra, akik végül csatlakoznak hozzánk.

Milyen terveket, célokat tűztek ki a projekttel kapcsolatban?

Az eredményesség természetesen fontos lesz számunkra, valamint a tartalomgyártás. Külön készülünk egy olyan tematikájú YouTube-csatornával, ahová különböző FIFA-s, focis vagy túravideókat készítünk majd, olyan exkluzív tartalmakat – természetesen Dominik bevonásával –, amelyeket itthon még nem nagyon láttak az emberek. Nemcsak az e-sportot szeretnénk ugyanis építeni, hanem a gaminget is.

Talán sokan nem tudják, mi a kettő között a különbség?

Az e-sport maga a professzionális versenyzés, a gaming pedig a játék körüli szubkultúra, az a fajta hobbi-videójátékozás, amit a legtöbben csinálnak.

Gyanítom, a koronavírus az élet minden más területéhez hasonlóan ezt a szférát is érzékenyen érintette.

Így igaz, a versenyek és igazából minden az online térbe szűkült, így pedig sajnos sokkal személytelenebbé vált ez az egész. Ebben az időszakban döbbentem rá igazán, hogy én azt a vonalat képviselem, akinek rendkívül sokat jelent a közösségépítés, a személyes találkozók és a közös programok. A nézőszámok és az e-sport iránti érdeklődés viszont növekedésnek indult, ebben biztosan szerepe volt a pandémiának is.

Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről. Mikor döbbent rá arra, hogy a FIFA nemcsak jó szórakozást, hanem akár megélhetést is biztosíthat a számára?

Elég korán kezdtem, hatéves voltam, amikor az első szériát, a FIFA 2001-et megkaptam. Azóta töretlenül játszom, már fiatalon is nagyon jó kikapcsolódást nyújtott az edzések és a tanulás mellett. Sajnos több súlyos sérülés keresztbe tett a labdarúgó-karrieremnek, pedig olyan csapattársaim voltak, mint Nagy Ádám, Vida Kristopher, Gera Dániel, vagy a Bobál ikrek, Gergely és Dávid. 2012–2013 óta kezdtem el komolyabban foglalkozni a versenyzéssel, eleinte csak a barátaim között szerettem volna a legjobb lenni. De megunták, hogy állandóan megverem őket, egy idő után csak különböző feltételekkel játszhattam velük, egy- vagy kétcsillagos csapatokkal lehettem.

Az ő unszolásukra ástam bele magam jobban ebbe a világba, a legnagyobb mérföldkő pedig egy 2017-es egyetemi verseny volt, ahol több mint ezer nevezőből sikerült az első helyet megszereznem.

Ennek köszönhetően eljutottam New Yorkba, ekkor pedig már a családom és a környezetem is azt mondta, hogy ha ennyire jó vagyok ebben, érdemes lehet rá építeni. Jött a közösségi média, a streamek, de mellette a tanulmányaimat sem hanyagoltam el, lediplomáztam. Erre is buzdítom a fiatalokat, az e-sport ugyanis nem lehet kizáró oka sem a sportolásnak, sem a tanulásnak.

Külföldön óriási népszerűségnek örvend a versenyszerű videójátékozás, Magyarországon viszont talán még nem annyira elterjedt. Az utóbbi évek törekvéseinek köszönhetően történt előrelépés hazánkban?

Azt veszem észre, hogy már itthon is egyre többen próbálnak karrierként tekinteni rá, hiszen látnak pozitív példákat. Amikor én elkezdtem ezt az egészet, előttem nem volt hasonló. Nyugaton szinte minden profi klubnak van e-sport-szakosztálya, most már nálunk is észrevették, hogy igenis érdemes nyitni efelé, így immáron Magyarországon is sok egyesület rendelkezik hasonlóval.

Aki kipróbálta már az EA Sports focis szoftverét, annak is a zászlóshajónak tekinthető Ultimate Team játékmódot, gyakran hangoztatja, hogy az online közössége iszonyatosan toxic, vagyis mérgező, a kanadai cég pedig az élmény helyett a pénzt és a bevételeket helyezi előtérbe, amit a felhasználóktól kisajtolhat. Egyetért?

Abszolút.

Ez egy profitorientált történet, nem is érdemes túlmagyarázni, piacvezető, szinte monopolhelyzetben vannak, ezt pedig maximálisan kihasználják.

Különböző kimutatásokban is benne volt, hogy hány milliárd dollárt termel adott évben egy-egy széria, manapság pedig minden a pénzről szól. De ez nem csak az e-sporta, szinte az élet minden területére igaz. Ami a toxicitást illeti, az szerintem abból ered, hogy rengeteg olyan játékos van, aki mindenképpen nyerni akar. Ez nem feltétlenül negatívum, de azt mindenképpen érdemes kezelni és önmagunkban eldönteni, hogy egy-egy vereségre hogyan reagálunk. Sokan vannak, akik nem rendelkeznek sportolói múlttal, nekik vélhetően nehezebb ez a tanulási folyamat és a kudarcok elviselése.

A japán Konami által gyártott Pro Evolution Soccer felveheti valaha a versenyt a FIFA-val, vagy túl nagy már a piaci előnye az észak-amerikaiaknak?

Az elmúlt egy-két évben mindent megtettek, hogy felzárkózzanak a rivális mögé, elég, ha csak a licencekre gondolok. A Juventusé és az AS Romáé például már náluk van, a Napolival is megegyeztek, és a háttérben biztos mennek a tárgyalások további nagy csapatokkal.

Az nagyon érdekes lett volna, ha az Európai Szuperliga megvalósul, és annak a jogai teljes mértékben a Konamihoz kerülnek, akkor vajon mennyire rendeződött volna át a piac.

A versenyek díjazásai, illetve a kevésbé profitorientált környezet a PES felé billenti a mérleg nyelvét, talán a FIFA-nak is jót tenne, ha lenne egy erős versenytársa, akkor ugyanis rá lenne kényszerítve az új ötletekre.

Mint szinte minden e-sportoló, ön is rendszeresen közvetíti, ha játszik vagy versenyez. Mekkora szerepe van ezeknek a streameknek a videójátékok népszerűsítésében?

Elsősorban inkább közösségépítő jellege van ennek, de a versenyek alatt nem nagyon szoktunk streamelni. Egyrészt nehéz maximálisan a játékra összpontosítani, ha közben a chatet olvasod, másrészt rendkívül oda kell figyelni, hogy moderáld magad. Amit ugyanis egy élő adásban kimondasz, annak súlya van, egy pillanat alatt romba döntheted a karrieredet, ha nem megfelelően reagálsz egy adott szituációra. Viszont ugyanúgy, mint minden sport, ezek a közvetítések is összekötik a legkülönfélébb embereket:

követnek cégvezetők, tűzoltók, postások, és talán még sportújságírók is...

Mindenkinél a FIFA a közös pont, ez adja a szépségét ennek az egésznek.

Új csapatának terveiről már beszéltünk, mi a helyzet az egyéni céljaival, hol látja magát például egy-két éven belül?

A DomiNation Esports mindenképpen új lendületet adott a pályafutásomnak és a szemléletemnek. Szükségem is volt egy ilyen impulzusra, mert az utóbbi évem kissé monoton volt, főleg a koronavírus miatt, illetve történtek egyéb dolgok is a háttérben. Most viszont már abszolút a játékra és a csapatra fókuszálok, biztos vagyok benne, hogy erőt merítek majd ebből a helyzetből, és szeretnék ott lenni a világ legjobb száz játékosa között. Több tízmilliós bázisról beszélünk, azt hiszem, ez bármelyik sportágban megsüvegelendő teljesítmény.

(Borítókép: Bertalan Ádám / DomiNation Esports)