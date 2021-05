Rémálom a Fáy utcában: NB II-es maradt a Vasas

Óriási izgalmak maradtak az NB II utolsó fordulójára, hiszen három csapat, a Debrecen, a Gyirmót és a Vasas harcolt a két feljutó helyért. A listavezető Loki a Haladással találkozott, az angyalfoldiek az Ilovszky Rudolf Stadionban fogadták a Győrt, a gyirmótiak pedig szintén hazai környezetben a Békéscsabát. Utóbbi két meccsen ott volt az Index is, így testközelből élhettük át a gyirmótiak örömét és Vasas bánatát.

Vasas–Győr, 3–0 (1–0)

Schindler Szabolcs csapatában olyan NB I-es múlttal rendelkező játékosok szerepeltek, mint Pátkai Máté, Litauszki Róbert, Pekár László, vagy éppen az OTP Bank Liga előző kiírásának gólkirálya, Radó András. A győrieknél Lipták Zoltán és Priskin Tamás képviselte a rutint, a meccset azonban a győzelmi kényszerben futballozó Vasas kezdte jobban – a feljutáshoz azonban a piros-kékek valamely riválisának botlására is szükség volt.

A 4. percben Pekár végezhetett el kecsegtető pozícióból szabadrúgást, 17 méterről leadott lövését azonban Ruisz Barnabás bravúrral tolta ki a léc alól. A folytatásban is fölényben játszottak a hazaiak, ám az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, vagy a jól záró vendég védelem blokkolta a próbálkozásokat.

A 26. percben aztán megszületett a vezető találat:

Pátkait szöktették remekül a 16-oson belül, akinek centerezéséről a rövid oldalon Radó még lemaradt, a hosszún érkező Szatmári Lóránt azonban a kapuba lőtt.

A találat megnyugtatta a Vasast, továbbra is a győri térfélen zajlott a játék. A 40. percben egy szögletet követően Pátkai duplázhatta volna meg az előnyt, Ruisz azonban ezúttal is nagyot védett, a szünetig így nem változott az eredmény.

A Debrecen közben 3–1-re, a Gyirmót 3–0-ra vezetett, hiábavalónak tűnt tehát az angyalföldi győzelem, 45 perccel a bajnokság vége előtt a Vasas nem állt feljutó helyen.

A második játékrészben sem változott a játék képe, a hazaiak támadtak, a vendégek védekeztek, hiába volt azonban nagy helyzete Pátkainak és Radónak is, nem született meg a második fővárosi találat.

Végül egy hátvédre volt szükség a 2–0-hoz, Otigba Kenneth érkezett remekül egy szögletre a 68. percben és bólintott a hálóba.

A hosszabbítás perceiben Radó állította be a 3–0-s végeredményt, ez azonban kevés volt az angyalfödlieknek az üdvösséghez, a Loki ugyanis 4–2-re, a Gyirmót pedig 4–0-ra nyert, így a Vasas a következő szezont is az NB II-ben kénytelen tölteni.

Gyirmót–Békéscsaba, 4–0 (3–0)

A Gyirmót FC a 2016-2017-es szezonban egyszer már volt NB I-es – igaz, azonnal ki is esett –, négy év elteltével vasárnap, az NB II utolsó, 38. fordulójában próbálkozott a győri alakulat a visszakerüléssel az álmok színpadára.

A káprázatos tavasz, a tizenhat fordulóban elért tizenkét győzelem és négy döntetlen, a veretlen mérleg optimizmusra jogosította fel a csapat szurkolóit, miként az is, hogy az együttes sorsa a saját kezében volt.

Győzelem esetén a rivális Debreceni VSC és a Vasas eredményétől függetlenül az első két hely valamelyikén végzett a Gyirmót, de adott esetben egy döntetlen, sőt, még egy vereség is az üdvösséget jelenthette. Egyszerűbben fogalmazva: elég volt ugyanolyan eredményt elérni, mint az Illovszky Rudolf Stadionban a Győri ETO-t fogadó piros-kékek.

Csertői Aurél gárdája nem nyeretlen kétévesekből verbuválódott. A kapus Hársfalvi András megjárta a ZTE-t és a Videotont, a védelemben Nagy Patrik a Fraditól a Vasason, a Kecskeméten, az Újpesten át a Haladásig a fél NB I-et bejárta, elöl Simon András U20-as vb-bronzérmes, pályafutása csúcsa a Liverpool volt, megfordult az MTK-ban, a Győrben, a Paksban és egyszer már a Gyirmótban is. Vass Ádám 11-szeres válogatott, légióskodott a Stoke Cityben, a Bresciában, Kolozsváron, Oostendében, játszott az MTK-ban. Ahogy Lencse László, a házi gólkirály is, akinek izraeli és ciprusi légiósévek színesítették a karrierjét. És még a kispadra is jutottak rutinos, NB I-et megjárt veteránokból Heffler Norbert és Vogyicska Bálint személyében.

A várva várt, Békéscsaba elleni zárómeccsre mintegy 1200-1300 néző gyűlt össze az Alcufer Stadionban. Ahogy az elvárható volt a hazaiaktól, rögvest beszorították a csabaiakat, döntésre akarták vinni a dolgot. Az 5. percben úgy tűnt, Simont elütötte a csabai kapus, Laky, de Berke Balázs játékvezető némi meglepetésre műesésért a hazai csatárnak adott sárgát.

A következő akcióból azonban megvolt a vezető gól: bal oldali szabadrúgás után Karacs Dániel a bal sarokba csúsztatta a labdát, 1–0.

Karacs kacskaringós életúttal a háta mögött került Monorról Gyirmótra, 12-szeres futsal-válogatott, de a jelek szerint a nagypályás változat is jól megy neki.

Nem úgy tűnt, hogy azoknak lenne igaza, akik arról fantáziáltak, hogy a Gyirmót nem akar felkerülni, és inkább leadja a meccset... Olyannyira nem, hogy a a 9. percben Lencse ravasz tekerését Laky csak bravúrral tudta szögletre paskolni. A 13. percben Hajdú növelhette volna az előnyt, de Laky kivetődve mentett.

A 19. percben meghűlt a vér a hazai erekben. Hársfalvi rávetődött a labdára, de nagyon úgy tűnt, előbb Lukács lábát érte el. Berke ugyanúgy továbbot intett, mint a másik oldalon Laky és Simon találkozójánál, de az az igazság, ez inkább tizenegyesnek látszott. Preisinger Sándor, a Csaba edzője kis híján agyérgörcsöt kapott, de hiába tiltakozott Berkénél, nem volt foganatja.Viszont az esetnél Hársfalvi megsérült, hosszú percekig ápolták, majd le is cserélték, Rusák állt a hazai kapuba.

A 40. percben Hajdú remek fejessel növelte 2–0-ra a hazai előnyt, a labda a lécről csapódott a gólvonal mögé.

A 44. percben Lencse mindenkit, még a kapust is kicselezte, majd két méterről az üres kapuba gurított, 3–0. A szünetben már ünnepelhették a hazaiak az élvonalba jutást!

Az 55. percben Lencse lőtte a negyediket – önmaga második gólját – a jobb alsó sarokba, végképp eldöntve a feljutás kérdését. A továbbiakban örömjátékot mutatott be a Gyirmót, még egy hatalmas, a felső lécre zúduló bomba is belefért. A közönség élvezte a parádét, meg azt, hogy hamarosan élvonalbeli meccseket nézhet az Alcufer Stadionban.

A hajrá perceiben cseppet sem meglepő módon felharsant a tribünről az „NB I, NB I!” szövegű kórus.

Aztán Berke lefújta a meccset, és megkezdődött az ünneplés. Győrnek újra van NB I-es csapata, és ez nem az ETO...

Amikor 2016-ban először felkerült a Gyirmót az NB I-be, a klubtulajdonos testvérpárt, Horváth Ernőt és Ferencet Győr város díszpolgáraivá avatták. Kíváncsian várjuk, ezúttal mi lesz a jutalmuk a sportszerető vállalkozóknak.

Merkantil Bank Liga NB II, 38. (utolsó) forduló

Debreceni VSC–Szombathelyi Haladás 4–2 (3–1)

Gyirmót FC Győr–Békéscsaba 1912 Előre 4–0 (3–0)

Vasas FC–WKW ETO FC Győr 3–0 (1–0)

KORÁBBAN

Pécsi MFC–Soroksár SC 0–2 (0–2)

BFC Siófok–Szentlőrinc 1–1 (1–0)

Szolnoki MÁV FC–Aqvital FC Csákvár 2–1 (1–0)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–0

FC Ajka–Nyíregyháza Spartacus FC 0–1 (0–0)

Kaposvári Rákóczi FC–Dorogi FC 0–1 (0–0)

Budaörs–DEAC 1–1 (1–0)

A végeredmény:

1. (és feljutott) Debreceni VSC 80 pont,

2. (és feljutott) Gyirmót FC Győr 78 (24 győzelem),

3. Vasas FC 78 (23),

4. Pécsi MFC 64,

5. FC Ajka 62,

6. Budaörs 59,

7. Nyíregyháza Spartacus FC 57 (16, 40-31),

8. Soroksár SC 57 (16, 51-44),

9. Szolnoki MÁV FC 57 (15),

10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 56,

11. Szombathelyi Haladás 54,

12. WKW ETO FC Győr 46,

13. BFC Siófok 45,

14. Dorogi FC 44 (11, 34-50),

15. Békéscsaba 1912 Előre 44 (11, 43-60),

16. Szentlőrinc 42,

17. Aqvital FC Csákvár 38,

18. (és kiesett) Kolorcity Kazincbarcika SC 33,

19. (és kiesett) Kaposvári Rákóczi FC 32,

20. (és kiesett) DEAC 23

