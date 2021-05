A Barcelona az idény végén meneszti Koemant – sajtóhír

A Barcelona vasárnap az utolsó előtti fordulóban otthon kapott ki a Celta Vigótól, ezzel a bajnok címre már papíron sincs esélye, ahogyan a második helyre sem, sőt, még a most negyedik Sevilla is beelőzheti a katalánokat.

A Király-kupa-győztes együttes a BL-ben már a nyolcaddöntőben búcsúzott, miután az első felvonáson otthon 4–1-re kikapott a PSG-től, a visszavágón pedig 1–1-re végzett Párizsban, így elmondható, hogy kifejezetten szerény idényt zárnak a gránátvörös-kékek.

**#KOEMAN



*El Barça ja té decidida la NO continuïtat de Koeman en un 99%.



*No és una aposta de Laporta i el seus plantejaments pesen molt en la decisió.



*El president no ha volgut interferir durant la temporada.



*Només el fet de no trobar alternativa salvaria Koeman. pic.twitter.com/GaHQUfFwTm