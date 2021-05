A Ferencváros és az Újpest gratulált egymásnak

Mint ismert, a lila-fehérek a Mol Fehérvár FC legyőzésével történetük 11. Magyar Kupa-sikerüket aratták, amit követően a zöld-fehérek gratuláló levelet küldtek a nagy vetélytársnak.

Óriási bravúr, nagy küzdelem volt a hétfői mérkőzés, melynek eredményeként a csapat megszerezte a klub történetének tizenegyedik kupagyőzelmét, melyből három Roderick Duchatelet elnök úr nevéhez fűződik. Bár a két klub szurkolói között időnként ellentét feszül, természetesnek tartjuk, hogy gratuláljunk és elismeréssel adózzunk az Önök által elért sikerhez. Erről szól a sport és ezt diktálja a fair play. Őszintén kívánunk Önöknek további sportsikereket, képviseljék minél eredményesebben a magyar labdarúgást a nemzetközi porondon is.

– írta gratulációjában a Ferencváros.

A válasz sem sokat váratott magára, a lila-fehérek is elismeréssel adóztak a rivális teljesítménye előtt, mint ismert, a Ferencváros hosszú idő után ismét csoportkörös volt a Bajnokok Ligájában, és a többletterhelés ellenére is rendkívül simán nyerte meg a magyar élvonalat.

A Ferencváros és az Újpest történelme hosszú időre nyúlik vissza, a rivalizálás a két csapat szurkolói között teszik izgalmasabbá a magyar futballt már évtizedek óta. A derbik során a harcot és az eredményt soha nem a tabellán elért helyezés határozta meg, ezért mindig izgalmas, felfokozott érzelmű mérkőzéseket lehetett látni a pályán és a lelátón is egyaránt. A Ferencváros ebben az évben is sokat tett hozzá a futballtörténelemhez. Jó érzés volt látni, hogy hosszú idő után újra magyar csapat menetelt a BL-ben. Nehéz szezon volt az idei, a koronavírus minden csapat életét megnehezítette, a Ferencváros ennek ellenére hármas terhelés alatt is kivívta a 32. bajnoki címét, ráadásul ellentmondást nem tűrően. Gratulálunk a remek szerepléshez, a bajnoki címhez, és további sok sikert kívánunk a hazai és a külföldi porondon egyaránt! Örök riválisként, de nem ellenségként a magyar futballért sportbaráti tisztelttel