Vascsővel verte szét a Roma-vezetők autóit a korábbi játékos apja

Dühöngő őrült módjára tört be hétfőn este egy férfi az AS Roma edzőközpontjába, írja a Gazzetta. Emiliano Scamacca egy vascsővel érkezett a létesítménybe fél nyolc körül, amivel aztán megrongálta több klubvezető, például Tiago Pinto, Maurizio Lombardo és Morgan De Sanctis kocsiját is.

Scamacca egyébként a Sassuolo futballistájának, a jelenleg a Genoánál kölcsönben játszó Gianluca Scamaccának az édesapja (a betörésnél is egy sassuolós pulóvert viselt), aki a Romában nevelkedett 2012 és 2015 között.

Az „akció" miatt kisebb pánik tört ki a többi pályán, amiken a korosztályos csapatok edzettek, de szerencsére a biztonsági személyzet időben közbelépett. A férfit aztán letartóztatta a rendőrség, az indítéka egyelőre nem ismert.