A végén jött a dráma – a legszorosabb bajnoki befutók

Elképesztő végjátékot hozott a török bajnokság, amelyet végül egy találatnak köszönhetően a Besiktas nyert meg, ennek apropóján pedig összeszedtük a legdrámaibb aranybefutókat. Nincs is annál szívszaggatóbb, amikor az egyik csapat szurkolói már ünnepelnek, és a ráadás pillanataiban minden megváltozik. Vagy, ha úgy tetszik, nincs is nagyobb öröm annál, mint úgy nyerni, hogy a riválisnál már ünnepelnek...

Törökország – majdnem megnyerték a Galatának

Hat körrel a vége előtt úgy tűnt, hogy a Galata az ikszével lemondhat a bajnoki címéről, hiszen 66 ponttal állt, miközben a Fenerbache 69-cel, a Besiktas pedig 72-vel. Még három fordulóval a zárás előtt is reménytelennek tűnt a helyzet, ekkor a Besiktas neve mellett 81, a Feneré mellett 76, a Galatáé mellett pedig 75 pont volt, de utóbbi otthon 3–1-re megverte az éllovast, amely a középcsapat Fatih Kargümrüktől is kikapott, a Fenert a Sivasspor verte meg, a sikereket sorra szállító Galata pedig hirtelen beérte pontszámban riválisát, és megelőzte a Fenert (81–81–79).

A törököknél pontazonosságnál kicsit faramucinak tűnhet a helyzet, hiszen elsődlegesen az egymás elleni mérkőzéseken született eredmények rangsorolnak (pont, gólkülönbség, szerzett találat sorrendben), ugyanakkor nem számolnak az idegenben elért gólokkal, így hiába nyert otthon 2–0-ra a Besiktas és kapott ki idegenben 3–1-re, amíg ez egy kieséses párharcnál tényező lehetne, itt ez egálra jön ki, és a következő lépcsőként az összesített gólkülönbséget nézik.

A Galatasaray a Malatyaspor elleni záráson az 53. percig 0–1-re állt, majd gyorsan fordított, és a 93. percben 3–1-re növelte előnyét, de ezzel együtt is „csak” +44 lett a gólkülönbsége, míg a Göztepe otthonában 2–1-re nyerő Besiktasé +45. Még egy gólnál amúgy az összes szerzett találat miatt még mindig a Besiktas lett volna előrébb, tehát valójában két gól döntött a bajnoki címről.





2020–2021 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Besiktas 40 26 6 8 89–44 45 84 2. Galatasaray 40 26 6 8 80–36 44 84 3. Fenerbahce 40 25 7 8 72–41 31 82

Ami az érdekes, hogy ennél volt már nem is egy szorosabb befutó is!

Angliai thrillerek – „vörös ördögök” a mennyben és a pokolban, esélytelennek tűnő Derby-öröm

Az 1964–1965-ös kiírásban a Manchester United története hatodik bajnoki címét ünnepelhette, és az elsőt az 1958-as müncheni repülőgép-katasztrófa óta, amely során az együttes nyolc játékosa elveszítette az életét. Az együttes az utolsó körben hiába kapott ki 2:1-re az Aston Villától, így is megelőzte jobb gólátlagával (merthogy ekkor még nem a differencia, hanem a szerzett és kapott találatok hányadosa rangsorolt) a Leeds Unitedet.

1964–1965 M GY D V GÓLOK GÁ* PONT 1. Manchester United 42 26 9 7 89:39 2,28 61 2. Leeds United 42 26 9 7 83:52 1,6 61

Talán a legdrámaibb végjátékra az 1972–1973-as idényben került sor, amikor négy együttes küzdött a bajnoki címért, és közülük a tán legvalószínűtlenebb Derby County lett a befutó. Mi kellett az aranyéremhez? Az éllovassá váló, de ezzel a meccsel már végző Manchester City elleni vereséget követően győzelem az egyik fő rivális Liverpool ellen a saját záráson (1:0, pipa), és reménykedni, hogy a Leeds United és a Liverpool sem előzi meg ezt követően, merthogy a feleknek volt még egy meccsük hátra. A Leeds már egy iksszel is előzött volna, de kikapott a Wolverhamptontól (1:2), a Liverpoolnak győzelemre volt szüksége, de csak ikszre futotta az Arsenal ellen (0:0), így végül kitartott az egypontos Derby-előny! A Manchester City a gólátlagával végül a dobogóról is lecsúszott.

1972–1973 M GY D V GÓLOK GÁ* PONT 1. Derby County 42 24 10 8 69:33 2,09 58 2. Leeds United 42 24 9 9 73:31 2,35 57 3. Liverpool 42 24 9 9 64:30 2,13 57 4. Manchester City 42 23 11 8 77:45 1,71 57

Az 1988–1989-es szezon sem volt hétköznapi, és sajnos nemcsak a futballról szólt, hiszen ekkor történt a Hillsborough-tragédia, amiben 96 szurkoló veszítette el az életét. Az Arsenal 18 év után ért fel a csúcsra, a záráson 2–0-ra legyőzve a Liverpoolt idegenben, ezzel pedig pontszámban és gólkülönbségben is beérte a címvédőt a londoni gárda, amely a több szerzett góljának köszönhetően ülhetett fel a trónra. Ja, és a második gólt Michael Thomas a 92. percben szerezte meg az Anfielden...

1988–1989 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Arsenal 38 22 10 6 73–36 37 76 2. Liverpool 38 22 10 6 65–28 37 76

Az utolsó meccs 92. percében dőlt el az aranyérem sorsa

A „vörös ördögök” az egyszer fent, egyszer lent sormintát követve voltak érdekeltek a legutóbbi három drámai végjátékban. Az 1994–1995-ös PL-idényben a 34 góllal mesterlövész Alan Shearer vezette Blackburn Rovers kétpontos előnnyel várta az utolsó meccset, amelyre a Liverpool otthonában került sor. Az év végén negyedik „vörösök” otthon 2–1-re legyőzték az éllovast, ezzel megadták a lehetőséget a nem éppen kedvelt rivális Manchester Unitednek, hogy bajnok legyen, de a West Ham United vendégeként csupán 1–1-re végzett az együttes, amely így lemaradt az aranyról.

1994–1995 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Blackburn Rovers 42 27 8 7 80–39 41 89 2. Manchester United 42 26 10 6 77–28 49 88

Az 1998–1999-es idény aztán Sir Alex Ferguson együtteséről szólt, hiszen bajnok, FA-kupa-győztes és BL-győztes is lett. No, nem mintha bármelyik sima lett volna... A kupában a Chelsea és az Arsenal ellen is megismételt meccsre került sor, az elődöntő ráadásul így is hosszabbításba torkollott, ahol Ryan Giggs döntött végül, a finálé ehhez képest sima volt már. Az „ágyúsok” a bajnokságban is megnehezítették a „vörös ördögök” életét, hiszen csupán 17 gólt engedve végig ott voltak az aranykapuban, az utolsó két kört azonos pontszámmal és gólkülönbséggel kezdték meg. A Leeds United viszont egy végjátékban szerzett góllal megverte az Arsenalt, miközben az MU másnap gól nélküli döntetlenre végzett a Blackburn otthonában, a záró körben pedig mindketten egygólos sikert arattak (igaz, ehhez David Beckhaméknek fordításra volt szükségük), így megmaradt az egy pont differencia. És akkor ott volt még a legendás barcelonai BL-döntő is, amelyen a 91. percben még a Bayern München vezetett, a 93.-ban viszont már a Manchester Unitednél volt az előny!

1998–1999 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Manchester United 38 22 13 3 80–37 43 79 2. Arsenal 38 22 12 4 59–17 42 78

Ekkor még a Manchester United szurkolói örülhettek a hosszabbítás perceinek

Ami ekkor összejött, az a 2011–2012-es idényben hasonlóképpen elment. Az együttes a városi rivális Manchester Cityvel futott versenyt, az „égszínkékek” 1968 óta az első bajnoki címükre hajtottak, és úgy tűnt, meg is lesz az a harmadik aranyérem, hiszen a két együttes 86-86 ponttal állt, de a Citynek nyolccal jobb volt a gólkülönbsége, vagyis egy győzelem gyakorlatilag biztos aranyérmet jelentett. A Manchester United Wayne Rooney első félidő hajrában szerzett találatával letudta a Sunderland elleni bajnokit, a QPR pedig emberhátrányban játszva fordított a City vendégeként, és még a 92. percben is vezetett. Ekkor viszont Manchester kék fele tapasztalhatta meg a hosszabbításos csodát, Edin Dzeko egyenlített, majd Sergio Agüero a 94. percben megszerezte az aranyérmet érő gólt.

2011–2012 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Manchester City 38 28 5 5 93–29 64 89 2. Manchester United 38 28 5 5 89–33 56 89

Ekkor már nem

Hollandia – amszterdami bánatok

A 2006–2007-es Eredivisie-idényben sokáig úgy tűnt, hogy a PSV könnyedén lesz bajnok, húsz meccset követően 11 pont volt az előnye az AZ, 12 az Ajax előtt. A következő 13 meccsen viszont botladoztak az eindhoveniek, így az utolsó kört hármas holtverseny mellett, 72-72 ponttal kezdték meg, az alkmaariak pedig jobb gólkülönbségüknek (+53, az Ajaxnak +47, a PSV-nek +46 volt) köszönhetően az élen álltak, és a 16. Excelsiort kellett megverniük az aranyéremhez. Nem jött össze, a rotterdamiak kétszer is vezetve 2–2-re álltak a 94. percig, a győztes gólt pedig végül ugyancsak a hazaiak szerezték, az AZ így lemaradt az első helyről. Az Ajax gond nélkül hozta a kötelezőt a Willem II otthonában (0–2), de a PSV a végére annyira megszórta a Vitesse-t (5–1), hogy eggyel jobb gólkülönbségével bajnok lett!

2006–2007 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. PSV 34 23 6 5 75–25 50 75 2. Ajax 34 23 6 5 84–35 49 75 3. AZ 34 21 9 4 83–31 52 72

A lefújást követően jött a hír, bajnok a csapat!

A két nagy a 2015–2016-os évadban is nagyot harcolt az aranyért, a 28. fordulóban az Ajax 2–0-ra nyert a PSV vendégeként, majd két újabb sikert aratva négy meccsel a vége előtt két pont volt a fővárosi előny. A 31. kanyarban a 86. percig kettővel égő Ajax döntetlenre mentette az Utrecht elleni ütközetet (2–2), a két újabb győzelem pedig azt jelentette, hogy az utolsó körben minden bizonnyal elég nyerni az utolsó előtti helyen álló, osztályozóra készülő De Graafschap ellen az aranyhoz – hiszen hattal volt jobb a gólkülönbsége az eindhovenieknél. Amin Younes az első negyedóra végén meg is szerezte a vezetést, de a Vida Kristophert a 91. percben becserélő hazaiak a második félidőben egyenlíteni tudtak, így kiharcolták a PSV aranyérmét. A De Graafschap erejéből viszont többre már nem futotta, osztályozón kiesett a csapat.

2015–2016 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. PSV 34 26 6 2 88–32 56 84 2. Ajax 34 25 7 2 81–21 60 82

Az amszterdamiak tavaly hiába álltak az élen a félbeszakításkor, a koronavírus-járvány miatt nem kapták meg az aranyat. Az Ajax-szurkolóknak azért így sincs nagyon okuk keseregni, hiszen a mostani idényben 102 szerzett góllal fölényesen első lett a csapat, összességében pedig 35. aranyérmét nyerte a gárda, amivel fölényesen vezeti a holland élvonalat.

Németország – a Schalkénál már ünnepeltek 20 éve...

Az 1992–1993-as Bundesligában az utolsó kört a Frankfurt (+36-os gólkülönbség), a Stuttgart (+29) és a Dortmund (+18) is 50 ponttal kezdte meg, így az Eintrachtnak annyi volt a dolga, hogy az utolsó előtti Hansa Rostock ellen győzzön – nem sikerült, a házigazda a 89. percben szerzett góllal 2–1-re győzött, de ennek ellenére is kiesett az élvonalból. A Stuttgart köszönte a lehetőséget, és emberhátrányban játszva a 86. percben szerzett góllal nyert a Leverkusen vendégeként, így pedig már nem számított, hogy a Dortmund is győzni tudott.

1992–1993 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Stuttgart 38 21 10 7 62–32 30 52 2. Dortmund 38 20 12 6 66–47 19 52 3. Eintrach Frankfurt 38 18 14 6 76–41 35 50

Szerdán volt 20 éve a Schalke drámája, amikor is a Bayern München hárompontos előnnyel várta a zárást, a gelsenkirchenieknek pedig csak az segíthetett volna, ha megverik az Unterhachingot (5–3, pipa), a bajorok pedig kikapnak Hamburgban. A HSV a 93. percben 1–0-ra vezetett, amikor kapusa megfogott egy hazaadást, közvetett szabadrúgás járt a kaputól 8 méterre, még Oliver Kahn is előrement a zavarosban halászni. Erre végül nem volt szükség, a 94. percben Patrick Anderson lövése után a hálóban kötött ki a labda, a Schalke 1958 óta tartó átka így továbbra is életben maradt – az együttes pedig idén kiesett a másodosztályba.

2000–2001 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Bayern München 34 19 6 9 62–37 25 63 2. Schalke 34 18 8 8 65–35 30 62

A Bayern a 94. percben nyerte meg a bajnokságot

Olaszország – a Lazio visszaadta a Juvénak a kölcsönt

Az 1999–2000-es Serie A-ban olyat láthattunk, amihez mostanában nem voltunk hozzászokva, a Juventus elszórakozta a bajnoki címet. Március hajrájában még kilenc pont volt az előny a Lazióval szemben, de még három fordulóval a vége előtt is volt közte öt (68–63). A torinóiak veronai zakójával még szorosabb lett a csata (68–66), de az utolsó előtti fordulóban a Parmát legyőzve megmaradt a kétpontos fór (71–69). A záráson viszont a „zebrák” kikaptak a Perugia otthonában is, a Regginát otthon Simone Inzaghi, Juan Sebastián Verón és Diego Simeone góljával simán megverő Lazio így ünnepelhetett (71–72)!

1999–2000 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Lazio 34 21 9 4 64–33 31 72 2. Juventus 34 21 8 5 46–20 26 71

Szárnyaltak a „sasok”

Kölcsön kenyér visszajár, gondolhatták a fővárosiak, hiszen két évvel később ők harcolták ki a Juventusnak az aranyérmet! A torinóiak nem álltak fényesen, hiszen öt körrel a vége előtt csupán 56 pontjuk volt, miközben a Romának 59, az Internek pedig 62, de a riválisok botlásaival a záró kör előtt Inter (69), Juventus (68), Roma (67) volt már a sorrend. A Juventus a 11. percre lerendezte az Udinese elleni idegenbeli meccsét (0–2), a Roma a 68. percben döntött a Torino vendégeként, hogy a sorminta meglegyen, az Internek pedig a fővárosban kellett pontokat szereznie. A Lazio otthonában Christian Vieri a 12. percben vezetést szerzett, Karel Poborsky hamar egyenlített, majd Luigi Di Biagio 24. percben jegyzett találatára is válaszolt a szünet előtt. A második félidőben aztán a korábbi interes, most az Atléticóval aranykapuban lévő Diego Simeone, majd Simone Inzaghi is eredményes volt, a Lazio 4–2-re nyert, a Juventus pedig bajnok lett.

2001–2002 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Juventus 34 20 11 3 64–23 41 71 2. Roma 34 19 13 2 58–24 34 70 3. Inter 34 20 9 5 62–35 27 69

Elúszik az Inter aranya

Skócia – a helikopteres vasárnap

A 2004–2005-ös Premiershipben az alapszakaszt megnyerő Celtic a rájátszás első körében idegenben megverte a Rangerst, így négy meccsel a vége előtt öt pont volt a fór, ez pedig egy vereség ellenére is megmaradt kettőnek a zárásra. A zöld-fehérek a már biztosan hatodik Motherwellhez látogattak, a Rangers pedig a dobogós Hibernian vendége volt a záráson. Egy helikopter készen állt arra, hogy bármelyik helyszínre elinduljon a trófeaátadásra, és mivel Chris Sutton góljával a Celtic vezetést szerzett, miközben a másik találkozó gól nélküli döntetlenre állt, el is indult Motherwell felé. A Rangers megszerezte a vezetést Nacho Novo góljával, de még mindig a Celtic állt jobban, de Scott McDonald révén egyenlített a Motherwell a hajrában, és a jobb gólkülönbség miatt már a Rangers állt jobban! A kitámadó Celtic ellen McDonald újabb gólt szerzett, így a helikopter végül a Rangers meccsére indulhatott a díjátadóra.

2004–2005 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Rangers 38 29 6 3 78–22 56 93 2. Celtic 38 30 2 6 85–35 50 92

Itt a trófea, hol a trófea?

Spanyolország – a Barcelona nehéz helyzetből nyert, a Real pedig kismillió fordulat után

Az 1993–1994-es La Ligában négy fordulóval a vége előtt remekül állt a Deportivo La Coruna, de az utolsó négy meccsből háromszor is csak ikszelt, így pontszámban beérte az idényt zsinórban öt sikerrel befejező Barcelona, amely az egymás elleni eredményekkel (0–1, 3–0) megelőzte az utolsó kört is egy pont előnyben kezdő riválisát, sorozatban a negyedik, összességében pedig a 14. bajnoki címét megszerezve. A Depornak pedig 2000-ig kellett várnia fennállása eddigi egyetlen aranyérmére.

1993–1994 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Barcelona 38 25 6 7 91–42 49 56 2. Deportivo La Coruna 38 22 12 4 54–18 36 56

A 2006–2007-es évadban fordított volt a katalánok helyzete, hiába vezettek az idény nagy részében, és volt már hat pont is a Real Madrid hátránya, a januári kiegyensúlyozatlan játék és a királyi gárda javulása május 12-re már fővárosi előnyt jelentett – pedig úgy nézett ki, hogy a másik irányba dőlhet el a párharc. A 34. fordulóban ugyanis az Espanyol 3–1-re vezetett a Bernabéuban, de Raúlék innen fordítva 4–3-ra nyertek egy 89. perces góllal, a Barcelona pedig épp egy 89. percben kapott találat miatt nem tudta másnap megverni a Betist (1–1). Négy meccsel a vége előtt így pontazonosság volt a felek között, de a hazai 2–0-s siker és a barcelonai 3–3-as döntetlen a királyi gárda előnyét jelezte. Azt nehéz lenne állítani, hogy innen besétáltak a blancók, hiszen a Recreativo Huelva ellen kétgólos előnyt leadva a 91. perces Roberto Carlos-góllal lett meg a siker (2–3), miközben a Barcelona 6–0-ra győzött az Atlético Madrid vendégeként, majd mindkét csapat sima győzelme után az utolsó előtti körben a 89. percben még három pont volt az előnye a Barcelonának a virtuális tabellán, amikor a Real ikszre mentett Zaragozában (2–2), egy percre rá pedig az Espanyol egyenlített a derbin (2–2), így visszakerült a madridiak kezébe a bajnoki cím sorsa. A katalánok tönkre verték a Gimnastic Tarragonát zárásként (1–5), a királyi gárda pedig az egyik mumusnak számító Mallorca ellen a 68. percig 0–1-re állt. Akkor azonban újra megmutatta tartását a Real Madrid, és a 2019-ben, egy autóbalesetben 35 éves korában elhunyt José Antonio Reyes vezérletével 3–1-re fordított.

2006–2007 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Real Madrid 38 23 7 8 66–40 26 76 2. Barcelona 38 22 10 6 78–33 45 76

Még az utolsó fordulóban is kellett egy fordítás a Realnak

A 2013–2014-es kiírásban sem volt a Barcelona pártján a szerencse, persze erről ismét tehettek a katalánok is. Például az utolsó három fordulóban felmutatott három iksz sem fényes mutató, de az Atlético Madridnak ezeken a meccseken csak két pont jött össze. A Real négy fordulóval a vége előtt dobta le a vasmacskát, ott produkált három meccsen két pontot, számára a végén már a győzelem sem osztott. A Barcelona viszont az utolsó fordulóban még így is bajnok lehetett volna, hiszen épp a listavezető Atlético Madridot fogadta, a fővárosi 0–0 után pedig bármilyen győzelemmel a maga javára fordíthatta volna a párharcot hárompontos hátrányából. A szünetben Alexis Sánchez bődületes bombájával vezettek is a gránátvörös-kékek, de a „matracosok” a fordulást követően Diego Godín fejesével pontot mentettek, így bajnokok lettek.

2013–2014 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Atlético Madrid 38 28 6 4 77–26 51 90 2. Barcelona 38 27 6 5 100–33 67 87 3. Real Madrid 38 27 6 5 104–38 66 87

Érdekesség, hogy akár még a mostani idény is szülhet legendás végjátékot, hiszen az Atlético Madrid előnye két pont a zárás előtt a Reallal szemben – és hát ahogyan a példák mutatják, láttunk már ilyen helyzetből bukásokat...

NB I-es drámai befutók – Szentes Lázár a ferencvárosi csatában, újpesti szívfájdalmak

Listánkból nem maradhat ki a honi élvonal sem, a 2000-es években számos remek befutót izgulhattak végig a nézők.

A legfrissebb ezek közül a Honvéd és a Fehérvár 2017-es versenyfutása volt, amikor is a két csapat azonos pontszám mellett kezdte meg a záró fordulót, igaz, utóbbinak idegenben csak a győzelem jelentett volna előzést – a kispestiek pedig végül még nyertek is a gólkirály Eppel Márton találatával.

2016–2017 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Honvéd 33 20 5 8 55–30 25 65 2. Videoton 33 18 8 7 65–27 38 62

Mindenki tudja már, hogy Eppel a gólkirály

Három évvel korábban pontazonosság mellett a héttel jobb gólkülönbség rangsorolt a Debrecen javára, de ez csak papíron volt szorosabb, hiszen az utolsó forduló előtt 3 pont és 14 gól volt az előny a Győrrel szemben, így pedig csupán matematikailag maradt kérdés az utolsó körre.

2013–2014 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Debrecen 30 18 8 4 66–33 33 62 2. Győr 30 18 8 4 58–32 26 62

A DVSC 2010-ben is felért a csúcsra, a zárást egypontos előnnyel várta a Fehérvárral szemben, és bár Kecskeméten kikapott a Loki, a Győr megtette azt a szívességet, hogy legyőzte a Vidit.

2009–2010 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Debrecen 30 20 2 8 63–37 26 62 2. Videoton 30 18 7 5 59–31 28 61

Az Újpest számára finoman szóval sem alakultak jól a befejezések a 2000-es évek közepén, hiszen kétszer úgy tűnt, hogy már a kezében van az arany, de mindkétszer csak a második hely jött össze. A 2003–2004-es kiírásban hármas befutó volt, a DVSC 56, az Újpest 55, a Ferencváros 54 ponttal állt, a zöld-fehérek az éllovast fogadták, és gyakorlatilag már az első negyedórára lerendezték a meccset, a Loki ugyan még szépített, de Lipcsei Péter találata 3–1-es siker eredményezett. Az Újpestnek ezen a ponton csak az kellett, hogy legyőzze otthon az MTK-t, de csak 1–1-re végzett a kék-fehérek ellen, így a zöld-fehérek örülhettek.

2003–2004 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Ferencváros 32 16 9 7 44–30 14 57 2. Újpest 32 15 11 6 48–29 19 56 3. Debrecen 32 16 8 8 51–32 19 56

A Ferencváros lett a nevető harmadik

Érdekesség, hogy egy évvel korábban az Újpest kikapott az utolsó fordulóban az MTK-tól, így a DVSC ellen akkor 0–0-ra végző Ferencváros lemaradt az aranyról a kék-fehérekkel szemben – a pályára rohanó szurkolók pedig többek között a debrecenieket irányító Szentes Lázárt is inzultálták a gyepen. Ezért egyebek mellett hat pont levonással büntették a Ferencvárost az új idényben, ezeket a pontokat viszont később visszakapták, és mint eggyel fentebb írtuk, ezzel bajnok is lett az együttes.

2002–2003 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. MTK 32 20 6 6 59–34 25 66 2. Ferencváros 32 19 7 6 50–24 26 64

A botrányos végjáték 2003-ból

Az Újpest 2006-ban is közel volt az aranyhoz, három fordulóval a vége előtt három pont volt az előnye a Debrecennel szemben. Az MTK-tól azonban otthon kikaptak a „lilák”, így pontazonosság mellett érkezett el a Fehérvár elleni zárás a Puskás Stadionban. Az újpestiek egy sikerrel még így is biztosan bajnokok lettek volna, és bár Rajczi Pétert az első félidő végén egy felugrás utáni könyöklés miatt kiállította a játékvezető, a lila-fehérek tíz emberrel is megszerezték a vezetést. A győzelmet viszont nem tudták, a vendégcsapat fordított, a kilenc játékossal záró fővárosiak pedig újra lemaradtak az aranyéremről. A fehérváriak ebben az idényben végül harmadikak lettek, egy ponttal lemaradva az Újpest mögött.

2005–2006 M GY D V GÓLOK GK PONT 1. Debrecen 30 20 8 2 69–34 35 68 2. Újpest 30 20 5 5 74–37 37 65



Az Újpestnek 2006-ban sem jött össze

(Borítókép: A Besiktas-szurkolók ünneplik a bajnoki címet – Hakan Akgun/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)