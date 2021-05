A Napoli jött ki vesztesen a Serie A thrillerbe illő végjátékából

Elképesztően szoros véghajrát hozott a Serie A 2020–21-es idénye. Az már korábban eldőlt, hogy az Internazionale nagy fölénnyel megszerzi a bajnoki címet, de Antonio Conte csapata mögött jókora tülekedés alakult ki, ugyanis a 2. helyezett Atalanta és az 5. helyen álló Juventus között összesen három pont volt a különbség (78-75), a harmadik Napoli és a negyedik Milan pedig egyaránt 76-76 ponttal érkezett a záró körre.

A Milan és az Atalanta ráadásul egymással csapott össze Bergamóban, a piros-feketék pedig vereség esetén akár az 5. helyre is lecsúszhattak volna. A Juventus volt az a csapat, amelynek nem csak saját kezében volt a sorsa, és talán pont emiatt igencsak felszabadultan játszott, az első félidőben már 3–0-ra vezetett Bolognában Federico Chiesa, Álvaro Morata és Adrien Rabiot góljaival (Cristiano Ronaldo a kispadon kezdett).

A Milan sem szerette volna a véletlenre bízni, Stefano Pioli együttese rendkívül biztonságos játékra rendezkedett be és csak kontrákra épített, az egyik ilyenből viszont tizenegyeshez jutott, amit Franck Kessié gólra váltott, így a félidei szünetet virtuálisan a második helyen töltötte.

A Napoli viszont megszenvedett a Veronával, a gól nélküli első játékrész miatt ideiglenesen kicsúszott a Bajnokok Ligáját érő helyekről.

A fordulás után folytatódott a Juve-henger, Morata duplázott a 48. percben, majd a 63. percben megérkezett a Nápoly gólja is egy szöglet utáni kavarodást követően. Ezzel pedig már a Juventus szorult ki a top 4-ből, de nem sokáig, mert a Verona hamar egyenlített Nápolyban.

A Juve ellen a végén szépített a Bologna, a Milannál Kessié másodszor is eredményes volt tizenegyesből, a Napoli pedig az utolsó másodpercekben is közel járt a győzelemhez, ami azonban a végén nem jött össze, ezzel ők maradtak le a BL-ről. A Milané lett az ezüst, az Atalantáé pedig a bronz.

EREDMÉNYEK, SERIE A, 38. FORDULÓ

Atalanta–Milan 0–2

Bologna–Juventus 1–4

Napoli–Verona 1–1

Sassuolo–Lazio 2–0

Spezia–Roma 2–2

Torino–Benevento 1–1

korábban:

Internazionale–Udinese 5–1

A Serie A élmezőnye: 1. Internazionale 91 pont , 2. AC Milan 79 pont, 3. Atalanta 78 pont, 4. Juventus 78 pont, 5. Napoli 77 pont, 6. Lazio 68 pont, 7. Roma 62 pont.