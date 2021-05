Maratoni tizenegyespárbajt követően a Villarreal nyerte az Európa-ligát

Az angolok edzőjének, Ole Gunnar Solskjaernak volt miért bizakodnia: egyrészt csapata nagyobb játékerőt képviselt spanyol riválisánál, másrészt 22 évvel ezelőtt az MU ezen a napon, május 26-án éppen az ő góljával nyerte meg az egyik, ha nem a legemlékezetesebb BL-döntőt a Bayern München ellen.

Ami a norvég mesternek fejtörést okozhatott, az a továbbra is sérült Harry Maguire pótlása volt, aki bár a kispadra már leülhetett, a kezdősípszótól nem lehetett a pályán. Rajta kívül Anthony Martialra nem számíthatott Solskjaer, a túloldalon Unai Emerynek Samuel Chukwueze hiánya volt a legnagyobb problémája.

A mérkőzés első felében a biztonságra törekedtek a csapatok, a manchesterieknél volt többet a labda, a szervezetten védekező Villarreal azonban nem engedett komoly helyzetet a vörösöknek. Sőt, első lehetőségükből a sárgamezesek szereztek vezetést a 29. percben:

Dani Parejo ívelt középre egy szabadrúgást a United térfelének közepéről, amelyre Gerard Moreno érkezett a legjobb ütemben és hat méterről a kapuba kotorta a labdát.

Ez volt a Villarreal 100. találata a mostani szezonban, ennél jobbkor aligha érhették volna el a centenáriumot. Bár a félidő hajráját próbálta megnyomni az MU, nem tették próbára a fináléban Sergio Asenjo helyett védő Geronimo Rullit, így 1–0-s spanyol előnnyel mehettek pihenőre a csapatok.

A második játékrészben is Emery alakulatáé volt az első komoly helyzet, Eric Bailly ügyetlenkedett saját kapujának előterében, mielőtt azonban Carlos Bacca lecsaphatott volna a labdára, Victor Lindelöf kisegítette hibázó társát és mentett.

Ezután Scott McTominay egyenlíthetett volna, ám Alfonso Pedraza blokkolta a próbálkozást, a következő lehetőségnél viszont már mindenki tehetetlen volt spanyol oldalon:

Marcus Rashford lövése pattant meg a középen tömörülő embertömegen, Rulli elvetődött, a labda viszont éppen Edinson Cavani előtt maradt, aki az üresen tátongó kapuba passzolt.

A 70. percben Rashford már a vezetést is megszerezhette volna, Bruno Fernandes jobbról érkező lapos centerezését azonban senkitől sem zavartatva 10 méterről mellé belsőzte. Bár a folytatásban is fölényben játszottak a manchesteriek, a Villarreal védelme állta a rohamokat, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

A ráadás első felében nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, a második negyedóra legfontosabb jelenete pedig Rashford sérülése volt, aki a 110. percben húzódott meg, végül azonban folytatni tudta a találkozót. Fred ezután kézzel blokkolt egy lövést, ám a VAR-ozás után nem ítéltek büntetőt – igaz a United még a rendes játékidőben szintén számon kérhetett egy elmaradt 11-est Mason Greenwood megrúgásáért, így ezen a téren is döntetlenre álltak a csapatok.

Ahogyan 120 perc után is, így jöhetett a hirtelen halál. Gerard Moreno és Juan Mata nem hibázott, ahogyan Dani Raba és Alex Telles sem, így két kör után hiba nélkül álltak a csapatok. Paco Alcácer és Bruno Fernades is a kapuba lőtt, Alberto Moreno és Rashford szintén. Az ötödik páros, Parejo és Cavani is magabiztos volt, ahogyan Moi Gomez, a Villarreal, valamint Fred, az MU hatodik rúgója is.

A csapatkapitány, Raul Albiol sorozatban a hetedik spanyol 11-est is értékesítette, ám Daniel James is higgadt maradt. Francis Coquelin kirúgta a pókot a bal felső sarokból, Luke Shaw lövésébe pedig bár beleért Rulli, becsúszott a kezei alatt. Mario Gaspar és Axel Tuanzebe is bebombázta, majd Pau Torres és Lindelöf sem hibázott, a kapusokon volt tehát a sor. Rulli bevágta, majd kivédte David de Gea lövését, ezzel pontot téve a maratoni párbajra:

a Villarreal nyerte a 2020/2021-es Európa-ligát!

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

Villarreal–Manchester United 1–1 (1–0), tizenegyesekkel 11–10

gólszerzők: Moreno (29.), ill. Cavani (55.)

(Borítókép: Kacper Pempel / AFP)