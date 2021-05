Győztes gólt lőtt a BL-döntőben, de a nyilatkozatára fog mindenki emlékezni

A döntő után a győztes mester, a tavalyi finálét a PSG-vel elvesztő Thomas Tuchel a döntőről és a jövőjéről is beszélt.

Már a meccs előtt is hálás voltam. Mások voltak az érzésem, mint tavaly. Izgatottan várakoztunk, ami csak fokozódott, ahogy közeledett a döntő. A játékosok rendkívül elszántak voltak. Mi akartunk azok a kavicsok lenni, amik beszorulnak az ő cipőikbe. Mindenkit biztattam, hogy lépjenek fel vagy lépjenek ki, legyenek bátrak, és ne féljenek kontrázni. Kemény, fizikális meccs volt, szükségünk volt arra, hogy átsegítsük egymást. Az kicsit meglepett, hogy Fernandinho nem kezdett, de ez egy taktikus, támadó szellemű felállás volt. Ezenkívül nagyjából az történt, amire számítottunk.

Tuchel a lefújás után személyesen beszélgetett a pályán a Chelsea tulajdonosával, Roman Abramoviccsal, méghozzá életében először. „Talán ez volt a legjobb alkalom egy első találkozásra. Vagy éppen a legrosszabb, innen már csak lefelé vezet az út. Az is lehet, hogy ezzel megvan az új szerződésem, a menedzserem mondott erről valamit, de most inkább foglalkozzunk a győzelemmel!”

A győztes gól szerzője, Kai Havertz nemcsak a meccsen, hanem utána is ellopta a show-t. A BT Sportnak adott interjúja normálisan indult.

Nem is tudok mit mondani, hihetetlen érzés! Megérdemeltük, és most jöhet az ünneplés! Nagyon sokat vártam erre a pillanatra, de végre sikerült. Szeretném megköszönni a szüleimnek, a testvéremnek, a barátnőmnek, a nagymamámnak, mind itt vannak. 15 éve ezért dolgozom, és végre megvalósult!

Ekkor érkezett meg César Azpilicueta, aki fél percig méltatta a fiatal németet, majd visszaadta a szót a riporternek, ő pedig ezzel folytatta Havertz faggatását:

„Nyáron te lettél a legdrágább Chelsea-játékos, most egy este alatt visszafizetted az árat?”

Erre jött az alábbi, tömör és lényegre törő válasz.

Őszintén szólva pont lesz*rom, épp most nyertük meg a kib*szott Bajnokok Ligáját!

Azpilicueta is elmondta, mennyit jelent neki a siker. „Rengeteget. 2012-ben érkeztem, a csapat pont előtte nyert BL-t, én pedig nagyon szerettem volna részese lenni az ismétlésnek. Varázslatos ez az este, és a családom is itt lehetett.”

Havertz nem sokkal később Twitteren elnézést kért a káromkodásért.

Saját Fair Play díjunkat ezennel odaítéljük Mason Mountnak:

„Itt van a nyakunkon az Európa-bajnokság, a Cityt is sokan fogják képviselni. Nem is ünnepeltem túl sokáig a meccs után, mert láttam őket, és tudom, hogy mennyit dolgoztak. Meg is mondtam nekik, hogy annyi munka után megérdemelték, hogy döntőzzenek. Az érzéseimet pedig lehetetlen szavakkal leírni. Eddig két döntőt vesztettem el a Chelsea-vel, de most teljesült a legnagyobb álmom azzal, hogy végre nyertem egy trófeát ezzel a klubbal.”

Az első félidőben megsérülő Thiago Silva is sokaknak adott hálát:

„Ez pályafutásom legfontosabb pillanata. Felejthetetlen. Szeretnék megemlékezni a Paris Saint-Germainről is, az a klub rengeteget adott nekem. Remélem, ők is eljutnak majd idáig. Frank Lampardnak is köszönöm, nélküle nem lennék most itt.”

Ben Chilwellnek beigazolódott a döntése:

Rendkívül keményen harcoltunk, tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. A második félidőben az életünkért küzdöttünk, és azért, hogy ezt a pillanatot átélhessük. Ezért igazoltam a Chelsea-hez. Ez egy valóra vált álom! A vége felé már nagyon fáradtam, de egy BL-döntőben senki sem érezhet fáradtságot.

Pep Guardiolát arról kérdezték, miért nem játszott (kezdőként) Fernandinho vagy Rodri.

„A döntés az enyém volt. Szerettem volna minél több minőségi játékossal felállni, Gündogan pedig évekig játszott abban a pozícióban. A terv az volt, hogy ő szervezi a játékot, megtalálja mindenhol a társakat, főleg középen. Ezzel együtt kivételes szezont zártunk, ez a meccs is szoros volt. Megvoltak a lehetőségeink, a második félidőben remekeltünk. Bátran játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, mert a Chelsea keményen állta a sarat. A játékosaim kitűnően teljesítettek. Most mindenkire pihenés vár, aztán majd el kell kezdeni a felkészülést a következő idényre. Még sosem jártunk itt korábban, jövőre pedig mindenképp szeretnénk visszatérni!”

(Borítókép: Kai Havertz a BL-aranyával. Fotó: Getty Images)