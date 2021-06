Hivatalos: máris megvan a Ferencváros új edzője

Egy nappal az után, hogy Szerhij Rebrov távozott, a labdarúgó-NB I-ben szereplő Ferencváros már be is jelentette utódját a gárda élén.

Rebrov 2018 augusztusában vette át a Ferencváros irányítását, sorozatban három magyar bajnoki címet nyert a csapattal, amely az elmúlt két évben az Európa-ligában és a Bajnokok Ligájában is bejutott a csoportkörbe. Összesen 161 alkalommal ült a klub kispadján, ezek közül 133 volt tétmérkőzés. Mérlege ezeken 82 győzelem, 31 döntetlen és 20 vereség, 252–122-es gólkülönbséggel.

Utódja az 55 éves osztrák Peter Stöger lesz – derül ki a Ferencváros szombati közleményéből.

A korábbi 65-szoros válogatott középpályás edzői karrierjét az Austria Wiennél kezdte, majd volt a Grazer AK, az 1. FC Köln és a Borussia Dortmund vezetőedzője is, mielőtt tavaly nyáron visszatért a bécsi „lilák” kispadjára.

Az új edzővel rögvest hosszabb interjút készített a FradiMédia.

A Ferencvárost mindenki ismeri Ausztriában, itt is tudják az emberek, hogy a leghíresebb és legnépszerűbb egyesület Magyarországon

– kezdte székfoglalóját Stöger.

Az osztrák tréner több lehetőség közül válogathatott, és kötött ki végül a Ferencvárosnál.

Több különböző országból is voltak ajánlataim. A Ferencvárostól Kubatov Gábor elnök úr és Hajnal Tamás sportmenedzser keresett meg, és nagyon jó hangulatú beszélgetéseket folytattunk. Tudom, hogy a Fradi irányítása nagy kihívás számomra, hiszen nagyon sikeres volt a csapat az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek nagy, tradicionális egyesületeknél dolgozni, ahol van egyfajta különleges miliő, és kifejezetten nagy szurkolói bázisa van az együttesnek. Ezért is voltam korábban a Köln, a Borussia Dortmund vagy éppen az Austria Wien trénere. Bajnok akarok lenni a csapattal, és jó teljesítményt nyújtani a nemzetközi porondon, a csoportkörben is