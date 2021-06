Nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet elítélését a magyar válogatott – áll a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által közzétett Twitter-bejegyzésben.

A szövetség honlapján közzétett rövid összegzés szerint az MLSZ „A gyűlölet nem pálya” kampány keretében harcol évek óta a gyűlölet minden formája ellen. Közleményükben azt írták, a sport alapértéke az esélyegyenlőség, a játékostárs és az ellenfél tisztelete, a labdarúgás pedig mindenkié, ezért válhatott a világ legnépszerűbb sportjává.

A magyar válogatott nem csak minden esetben követi a nemzetközi szabályokat és normákat, hanem mindenkinek megadja a tiszteletet – legyen szó ellenfélről, szurkolóról vagy bárki másról

– tették hozzá.

Emlékeztettek arra is, hogy az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban sem, amit az MLSZ nem csak elfogad, de egyet is ért vele. Ezért a válogatott a mérkőzések előtt „nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését.”

A térdelés, mint a feketék elnyomása elleni tiltakozás eredete 2016-ra nyúlik vissza Colin Kaepernick amerikaifutballista akciójaként, azonban tavaly terjedt el a Black Lives Matter mozgalom megerősödésével. Ezt követően egyebek között a futball világába is betört, az angol Premier League-ben például szinte kötelező rész lett a térdelés a meccsek előtt, s azt is lehet már tudni, hogy az angol válogatott játékosai az Eb-n is így tesznek majd.