A Fradi új edzője az Indexnek: Hajnal Tamás már februárban megkeresett

Bemutatta új vezetőedzőjét, az oszrák Peter Stögert a Ferencvárós labdarúgócsapata. Az 55 éves szakember korábban komoly sikereket ért el az Austria Wien, a Köln és a Borussia Dortmund kispadján is, most pedig új kihívásokat keresve érkezett Magyarország legnagyobb klubjához.

Az elmúlt napokban felgyorsultak az események a Fradi háza táján. Arról már hetekkel ezelőtt is lehetett hallani, hogy Szerhij Rebrov jövője kérdőjeles a csapat élén, ezzel párhuzamosan újabb és újabb nevek kerültek elő, akik állítólag a Ferencváros kispadjára pályáztak, vagy éppen a klub szerette volna őket megszerezni. Aztán múlt pénteken megtörtént a hivatalos válás, Rebrov elköszönt és aláírt az emírségekbeli al-Ainhoz, egy nappal később pedig a Fradi be is jelentette az ukrán szakember utódját, Peter Stögert.

Az osztrák szakvezetőt szerdán hivatalosan is bemutatta a Ferencváros a Groupama Aréna sajtótermében, az esemény elején Orosz Pál vezérigazgató részletezte, hogy miért esett Stögerre a klub választása, majd elmondta, hogy idén is az a cél, hogy a Fradi bajnok legyen, megnyerje a Magyar Kupát, valamint jól szerepeljen a nemzetközi porondon. Szakmai és emberi szempontokat is figyelembe vettek az edzőkereséskor, természetesen a múlt is szerepet játszott, és az győzte meg őket, hogy Stöger európai szinten is bizonyítani akar.

Peter Stöger üdvözölte a sajtó képviselőit, utána pedig azzal folytatja, hogy büszke arra, hogy egy ilyen nagy múltú klub kispadjára ülhet le. Szeretné, ha vele nyerné meg a Ferencváros sorozatban a negyedik bajnoki címét, és rendkívül örül, hogy egy ilyen lehetőség adatott meg számára.

Újságírói kérdésekre elmondta, hogy sikerült már megismernie a csapatot. Korábban is figyelte már a Ferencvárost, készült is, és bár kapott más ajánlatokat, ő ezt a munkát szerette volna a kihívás miatt. Véleménye szerint a keret alkalmas a támadófutballra itthon, nemzetközi színtéren pedig az ellenfelek játékához is fog alkalmazkodni. Azt nem zárja ki, hogy egyes pozíciókat meg fog erősíteni.

Ami az itthoni kihívókat illeti, nem szeretne egyet sem kiemelni, mert meggyőződése, hogy a Ferencváros a legerősebb csapat a magyar mezőnyben. Ezenfelül pedig nemzetközi szinten a csoportkör elérése a cél. Az osztrák és a magyar futball összehasonlításával kapcsolatban elmondta, hogy a magyar futball látványosan fejlődik válogatott- és klubszinten is.

Peter Stöger az Index kérdésére elmondta, Hajnal Tamás február végén kereste meg, hogy elvállalná-e a vezetőedzői posztot.

Akkor ő még az Austria Wiennél volt, és ki is akarta tölteni a szerződését, utána egy ideig kevesebbet kommunikáltak, mert az Austria Wiennel még versenyben volt, de mivel még mindig nyitott volt a pozíció, és érdekelte is, ezért nem lehetett kérdés a megállapodás.

Lapunk érdeklődött a klub játékospolitikája felől, mivel Szerhij Rebrov az utolsó, Nemzeti Sportnak adott interjújában azt mondta, hogy nem mindig avatták be az igazolásokba. Orosz Pál elmondta, hogy ez mindig egy szakmai stábbal zajlik, amelynek tagja a vezetőedző is, a döntések közösen születnek, és konszenzusnak kell lenni az elképzelésben.

Stöger annyit tett hozzá, hogy a kiválasztási folyamat valóban csapatmunka, a végső felelősség pedig általában a vezetőedzőé.

További kérdésekre az új tréner kifejtette, hogy a játékosokkal az angol lesz a közös nyelv, és ő is fog angolul interjút adni, elsőre viszont a németet választotta, hogy pontosan meg tudja fogalmazni a gondolatait. A magyar nyelvvel egyelőre fordítóprogram segítségével ismerkedik, a következő sajtótájékoztatón pedig szeretné már magyarul köszönteni a média képviselőit.

A stábba magával hozta Alexander Badét, aki már régóta segíti a munkáját, ahogy ez történt Kölnben és Dortmundban is. Szeretné beépíteni a fiatalokat a nagy csapatba, miként azt tette korábbi állomáshelyein, sőt ez kifejezett célja. Nemsokára edzőtáborba vonulnak, ahol közelebbről is megismerheti őket.

Jelenleg lakást keres Budapesten, később a felesége is követi a magyar fővárosba, ahol hosszú távra terveznek.