Donnarumma hétfőn a PSG játékosa lehet

A Milan 22 éves kapusa az olasz válogatottal vasárnap este Wales ellen léphet pályára 18 órától, az együttese már két kör után kvalifikálta magát a kieséses szakaszra.

Az már egy ideje tény, hogy a piros-feketéknél 251 tétmérkőzésen pályára lépő kapus távozik az együttestől, mivel szerződése a nyáron lejár, a klub pedig nem kívánja megadni azokat a kondíciókat, amiket Mino Raiola játékosügynök szeretne a védencének (és magának).

Úgy tűnik, már meg is van Donnarumma új klubja, Fabrizio Romano úgy tudja, hogy hétfőn orvosi vizsgálatra érkezik Firenzébe, ahol a PSG stábja fogadja őt.

PSG-vel kapcsolatos hír még, hogy a párizsiak várják az új Everton-menedzsert, hogy utána ismét megpróbálják kölcsönvenni Moise Keant.

