Dárdait akarták, még biciklit is kapott volna

A Siófok az előző szezonban sokáig a kiesés ellen küzdött a másodosztályban, azonban miután a sportigazgató, Mihalecz István beugrott a vezetőedzői pozícióba, magabiztosan sikerült kiharcolni a bennmaradást.

A csakfoci.hu-nak nyilatkozva elmondta, visszatér a sportvezetői székébe, és az NB III-as Iváncsa edzőjének, Domján Attilának személyében új vezetőedzőt szerződtettek, noha sokáig vártak Dárdai Pál válaszára is.

Vártunk ugyan Dárdai Palira, aki nemrég azt mondta, hogy szívesen lenne a Siófok edzője, de végül a Herthát választotta. Pedig biciklit is kapott volna tőlünk, hogy a bungalójától gyorsabban kiérjen a stadionba. Pali most kihagyta azt a lehetőséget, hogy anyanyelvén hallgassa a közönségtől, hogy milyen jól vagy rosszul játszik a csapat, és kiket kellet volna be, illetve lecserélni az eredményesség érdekében.