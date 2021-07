Finnországi döntetlennel kezdett a Felcsút a Konferencia-ligában

Nos, ez is elindult. Az UEFA által életre hívott harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia-liga elstartolt ezen a héten, amelyben három magyar csapat, a Puskás Akadémia, a MOL Fehérvár és az Újpest is érdekelt, utóbbi majd a második körben kapcsolódik be. A PAFC és a Vidi számára már csütörtökön elkezdődtek a selejtezők, előbbi a finn Inter Turku otthonában vendégeskedett.

A hazai csapat összértéke a Transfermarkt szerint nem éri el a 3 millió eurót, a Puskásé viszont meghaladja a 12-t, ennyit az erőviszonyokról.

Nem indult jól a felcsútiak számára a mérkőzés, ugyanis már a második percben megsérült Deutsch László, akinek a lábára ráesett egy finn játékos. Nem is tudta folytatni a meccset, Artyom Favorov váltotta, aki szintén megsérüt néhány perccel később, ő azonban a pályán maradhatott.

A 8. percben kis híján megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia, Luciano Slagveer léphetett ki ziccerben, de a védője utolérte, viszont így is elpöckölte a labdát a kimozduló kapus mellett, ami azonban a kapufára pattant.

A hazaiak igencsak keményen futballoztak, sokszor csak szabálytalanul tudták megállítani a magyar támadásokat, ami még tovább tördelte az amúgy sem valami folyamatos játékot.

A 23. percben Henrik Moisander mutatott be egy bravúrt, amikor látványos mozdulattal ütötte fölé Jakub Plsek emelését. Két perccel később újabb Puskás-ziccer maradt ki, Slagveer adott be jobbról a tizenhatos vonaláról, középen Kiss Tamás teljesen egyedül fejelhetett a kapuval szemből, de mellé bólintott ordító helyzetben.

A 37. percben megint ígéretes lehetőséget rontott el a PAFC, Favorov lőtt mellé egy egészen szép lekészítés után.

Az első félidőben komoly fölényben játszottak a felcsútiak, a színvonalról viszont nem lehetett sok pozitívumot elmondani, főleg akkor, ha a jelenleg is zajló Európa-bajnokságot használjuk kontrasztnak.

A második félidő elején Tóth Balázs is bemutatott egy védést Benjamin Källman lövésénél. Sokat javult a finnek játéka az első játékrészhez képest, ők pedig ezt ki is tudták használni.

Az 59. percben Kälmann kapott egy jó labdát Timo Furuholmtól, kilépett két PAFC-védő között, majd a tizenhatos vonaláról jobbal kilőtte a rövid alsó sarkot.

A 65. percben Plsek egyenlíthetett volna, de kapásból fölé bombázta a labdát. Bő tíz perccel később viszont már nem hibázott.

Kiss Tamás szépen fejelt le neki egy felívelést, a cseh légiós pedig egyből tüzelt 14 méterről, pontosan a bal alsóba.

A hajrára visszavette az irányítást a PAFC, a 87. percben Plsek a kapufát találta el, több gólt azonban nem sikerült szereznie Hornyák Zsolt csapatának, így döntetlennel várhatja a visszavágót.

Végeredmény, Konferencia-liga-selejtező, első forduló:

Inter Turku (finn)–Puskás Akadémia 1–1 (0–0)

A visszavágót egy hét múlva, július 15-én rendezik Felcsúton.