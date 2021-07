A Fehérvár nem bírt otthon örmény ellenfelével a Konferencia-ligában

Mondhatni, történelmi jellegű mérkőzést rendeztek csütörtök este a MOL Aréna Sóstóban, hiszen a székesfehérvári stadion adott otthont az ország legelső Konferencia-liga-mérkőzésének. A MOL Fehérvár FC az örmény kupagyőztes Ararat Jerevánt fogadta a selejtezők első fordulójában, a papírforma egyértelműen a Vidi mellett szólt.

A kezdőrúgás előtt Kovács Zoltán sportigazgató köszöntötte a csapatot a magyar válogatottban az Eb-n képviselő játékosokat, akik viszont ezúttal nem kaptak helyet Szabics Imre kezdőcsapatában. Fiola Attila a padon sem, ő ugyanis sérüléssel bajlódik.

Körülbelül 15 perc telt el az első helyzetig, ekkor a vendégektől Mory Koné forgatta meg Michael Lüftnert, majd az ötös bal sarkáról lőtt, Kovácsik Ádám viszont résen volt.

Hogy a nagy meleg, az idény eleji forma, vagy esetleg a kettő együtt jött ki a játékosokon, az jó kérdés, mindenesetre az első 20 percben finoman fogalmazva nem nagyon sziporkáztak.

A 25. percben a Vidi is megszerezhette volna a vezetést, egy jobb oldali szöglet után Lüftner emelkedett a legmagasabbra, a fejesét a lécre ütötte Vszevolod Jermakov. Az eset után a földön maradt a cseh hátvéd, akit egy rövid ideig ápolni kellett. Néhány perccel később Ivan Petrjak veszélyeztetett Stopira átadásából, Jermakov lábbal védett.

Aztán ismét Koné villant, aki a tizenhatos jobb sarkától jobbal próbálkozott, a remek lövése a lécen csattant a jobb felső fölött.

A félidő ráadásában még Stopirának is volt egy helyzete, Lyes Houri beadásából fejelt, de kicsivel a bal sarok mellé.

A második játékrészre energikusabban jött ki az örmény együttes, David Manojan egyéni akciója után Kovácsik védésére is szükség volt. A túloldalon Petrjak próbálkozott átlövéssel az 55. percben, de nem talált kaput.

Fokozta a nyomást a Vidi, Szabics pedig kevesebb mint egy órányi játék után beküldte Loic Negót és Nikolics Nemanját is. A 63. percben Funsho Bamgboye mozgott be jól, akit Houri észre is vett egy jó belöbbölt passzal, Funsho viszont Jermakovba lőtte a ziccert. Néhány perccel később Petrjak centerezett balról, a bevetődő Szabó Levente azonban lemaradt a passzról, pedig a kapu már üres volt. A túloldalon szokás szerint Koné kísérletezett távolról, de a blokkról mellé vágódott a labda, a szögletből pedig nem lett semmi.

Az utolsó 20 percben szinte csak a vendégek térfelén folyt a játék és voltak is helyzetei a Fehérvárnak, Alef 13 méteres kapáslövésénél egy újabb Jermakov-bravúr kellett ahhoz, hogy maradjon a 0–0. Bő tíz perccel a vége előtt is a kapus volt a végállomás, ekkor Stopira bólintott az ölébe Houri szöglete után.

A 84. percben aztán megtört a jég, ehhez pedig egy egykori ferencvárosi játékosra volt szükség.

Marcel Heister kapott egy passzt a kaputól 25 méterre, tolt még egyet a labdán, aztán elemi erővel kilőtte a hosszú felső sarkot.

Ez volt egyébként az első fehérvári tétmeccse, ennél jobb bemutatkozás nem kell.

Öt perc volt a hosszabbítás, aminek a felénél viszont jött a dráma. Dimitrije Pobulicsnak annyira megtetszett Heister gólja, hogy ő is megpróbálkozott egy hasonlóval, méghozzá sikeresen. A különbség annyi volt, hogy ő jobbról, jobbal pókhálózta ki a felső sarkot. Ki gondolta volna, hogy ez a bombagólok meccse lesz?

Az utolsó pillanatokban még volt lehetősége a Fehérvárnak, de kétszer is blokkoltak az örmény védők, így döntetlennel utazhat a visszavágóra Szabics Imre csapata.

Végeredmény, Konferencia-liga-selejtező, 1. forduló:

MOL Fehérvár–Ararat Jereván (örmény) 1–1 (0–0)

A második mérkőzést jövő csütörtökön rendezik Örményországban.