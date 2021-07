Örökös eltiltással sújtanák a rasszista szurkolókat

A The Guardian a Hope not Hate érdekvédelmi csoporttal végzett felméréséből kiderült, hogy az olaszok ellen elveszített kontinensviadal fináléja után több mint 120 játékost ért faji bántalmazás az interneten. Az angol portál azt is hozzátette, hogy a csoportmeccseket követően 44 hasonló rasszista esetet rögzítettek a közösségi médiában.

A rendőrség minden esetben nyomozást indított, ám nem csak az interneten, az utcákon is felkapta a fejét a gyűlölet: a Manchester Unitedben futballozó Rashford egyik falfestményét szintén megrongálták a városban, a hatóság ezt is vizsgálja. Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate szerint a történtek teljességgel megbocsáthatatlanok, ám elmondása szerint ez az elfogadhatatlan viselkedés csupán az emberek egy százalékára jellemző, a szurkolók 99 százaléka a nemzeti csapattal együtt teljes mértékben kiáll a futballisták mellett.

Az angolok csapatkapitánya, Harry Kane is védelmébe vette hibázó társait és elítélte a rasszista drukkereket.

Három srác, akik az egész Európa-bajnokságon nagyszerűek voltak, vették a bátorságot és sorsdöntő pillanatban elvállalták a tizenegyest. Tiszteletet és támogatást érdemelnek, nem pedig azt a mocskolódást, amit a mérkőzés után kaptak. Ha a közösségi oldalakon gyűlölködsz, nem vagy angol szurkoló és nincs is szükségünk rád!

Az interneten egy petíció is indult a rasszista szurkolók stadionokból való örökös kitiltásáról, amelyet kevesebb mint 24 óra alatt több mint egy millióan írtak alá. Az aláírásgyűjtést három hölgy szurkoló hozta létre és az Angol Labdarúgó-szövetséget (FA), valamint a kormányt is kérték az együttműködésre.

(Borítókép: Frank Augstein / AFP)