Messi féláron marad még öt évig a Barcánál

A korábbi sajtóhíreknek megfelelően az argentin válogatottal friss Copa América-győztes támadó lemond eddigi fizetése nagy részéről, és öt évre kötelezi el magát a katalánoknál.

Korábban arról is írtak a lapok, hogy a 34 éves futballista két évre lesz a csapat játékosa, a további időszakot pedig a klub nagyköveteként tölti, miközben a tengerentúli profi ligában (MLS) lévő Inter Miaminál (David Beckham klubjánál) szerepel.

A spanyol Sport szerdán arról számolt be, hogy ezzel szemben most öt évig valóban a katalánokat erősítené Messi, aki érez még magában annyit, hogy ebben az időszakban csúcsszinten futballozzon – ebben pedig a Barcelona vezetősége is egyet ért vele.

A lap szerint Messi belement fizetése megfelezésébe a klub nehéz anyagi helyzetére való tekintettel, és ezzel is szeretne példát állítani a csapattársak elé.

A szerződés hivatalos aláírása az összes jogi finomság rendezése után július végén várható – teszik hozzá.

Az egyezség tartalmaz egy kivásárlási záradékot, aminek értelmében Messit 350 millió euró kifizetése mellett lehet elvinnie egy másik együttesnek.

(Borítókép: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images)