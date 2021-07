Kerkez: Maldini fantáziát lát bennem

Kerkez Milos mindössze 17 éves, de már most duplázni tudott a Milan felkészülési mérkőzésén. A Rossoneri a harmadosztályú Pro Sesto 1913 ellen játszott felkészülési meccset, amelyet 6–0-ra meg is nyert. A találkozó hajrájában, a 88. és a 91. percben pedig Kerkez is eredményes volt, miután beállt a félidőben.

A szerb–magyar állampolgárságú játékos már korábban közölte, hogy magyar válogatott szeretne lenni. Minden idők egyik legjobb védője, Paolo Maldini személyesen intézkedett a leigazolása érdekében, és úgy fest, hogy meg is hálálja a bizalmat a Győri ETO-tól igazolt labdarúgó.

Elképesztő érzés, hogy minden idők legjobb balhátvédje, Paolo Maldini fantáziát lát bennem. Azon vagyok, hogy meg tudjam hálálni a bizalmat. A klubtól minden segítséget megkapok

– nyilatkozta a Blikknek.

Kerkezről a korábbi utánpótlás edzője, Stark Péter is nyilatkozott.

Reális esély van rá, hogy két éven belül stabil tagja legyen a milánóiak első csapatának. Ha nem is állandó kezdőként, de mindenképpen számítanak majd rá a felnőtteknél. Nagyon boldog vagyok a teljesítménye miatt, figyelemmel követem a pályafutását. Az interneten tartjuk egymással a kapcsolatot. Az, hogy minden idők egyik legjobb balhátvédje mentorálja, nagyon sokat jelent. Tanácsainak is köszönhetően nagy focista válhat Milosból.

A tréner a fiatal labdarúgó kvalitásairól is szót ejtett.