A Fradi egy félidő alatt lerendezte a Zalgirist a BL-ben

A Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában a Ferencváros kedden este hazai pályán kezdte a litván bajnok FK Zalgiris Vilnius elleni párharcot. Méghozzá remekül: Peter Stöger alakulata ugyanis már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, amelyet a lefújásig meg is őrzött, így magabiztos helyzetből várhatja a jövő heti visszavágót.

A Fradi kezdőjében ezúttal egy magyar játékosnak, Dibusz Dénesnek jutott hely, Peter Stöger rajta kívül először szavazott bizalmat az Európa-bajnokságot is megjárt ukrán szélsőnek, Olekszandr Zubkovnak. Az osztrák szakember az alábbi csapatot küldte pályára:

Dibusz – Wingo, Blazic, S. Mmaee, Civic – Haratin, Somália – Zubkov, tokmac, Uzuni – R. Mmaee.

A kispadon többek között ott volt az FTC két nyári szerzeménye, a norvég Kristoffer Zachariassen és a bosnyák Stjepan Loncar is, sérülés miatt viszont Lasa Dvali és Botka Endre hiányzott.

A meccs a várakozásoknak megfelelően ferencvárosi fölénnyel indult, a vendégek térfelén folyt a játék, akik érthetően a biztonságra és a védekezésre rendezkedtek be. Az első komoly lehetőségre a 10. percig kellett várni:

Miha Blazic mélységi indítása találta meg remekül Myrto Uzunit a 16-os jobb sarkánál aki, mellel átvette a labdát, majd tüzelt, a lövés a kővé dermedt kapus felett a felső lécet trafálta telibe.

A folytatásban is Stöger csapatának akarata érvényesült a pályán, az utolsó passzokba, vagy éppen a lövésekbe azonban rendre hiba csúszott, így a korai vezetés elmaradt. pedig a 23. percben Zubkov 100 százalékos ziccerben találta magát:

Ryan Mmaee szerzett labdát harciasan a kezdőkörben, majd rázott le magáról két védőt is, majd a jobbján érkező ukránt ugratta ki remek ütemben, aki viszont 10 méterről a kapusba lőtte az óriási lehetőséget.

Nem sokkal később viszont megtört a jég:

ezúttal is Mmaee volt a főszereplő, aki középen egy nagyszerű csel után játszotta magát tisztára, majd a támadást a bal oldalon kísérő Uzunihoz passzolt, aki az átvétel után kilőtte a hosszú alsó sarkot!

A lelátón egyébként is nagyszerű hangulatot teremtettek az FTC ultrái, akik között a lengyel testvércsapat, a Slask Wroclaw mintegy 100 drukkere is helyet foglalt, így a tábor közösen éltette a két klubot, valamint Magyar- és Lengyelországot.

A 33. percben a Zalgiris is mutatott valamit támadásban, egy szép háromszögelés végén Hugo Vidémont előtt adódott lövőhelyzet a büntetőterületen belül, Dibusz azonban leért a jobb alsó sarkot célzó próbálkozásra. Helyzetre azonban gól volt a válasz a 39. percben:

Tokamc Nguen indult meg saját térfeléről, amikor pedig mindenki passzt várt a norvég támadótól, 18 méterről védhetetlenül lőtte ki a jobb alsó sarkot!

Szünetre így magabiztos, kétgólos ferencvárosi előnnyel mehettek a csapatok.

A második játékrész első említésre méltó eseményére az 51. percig kellett várni, ekkor Uzuni szögletét a meccs egyik legjobbja, Mmaee fejelte az ötös bal sarkáról a jobb oldali kapufa mellé nem sokkal. A 60. percben aztán még nagyobb lehetőséget hagyott ki a belga támadó:

ezúttal is egy sarokrúgást követően: Tokmac emelte középre a labdát, Mmaee pedig mindenkit túlugorva 5 méterről szemben a kapuval fölé bólintott.

A 68. percben először cserélt Stöger, akkor viszont rögtön kettőt is, Zubkovot Robert Mák váltotta, a második gólt szerző Tokmac helyett pedig a Rosenborgtól néhány napja igazolt Zachariassen mutatkozott be a Fradiban. Nem sokkal később Franck Boli is beállt, ő Mmaee helyét foglalta el a pályán az utolsó bő negyedórára.

A 81. percben pedig nemcsak a mérkőzést, gyakorlatilag a párharcot is lezárhatta volna az elefántcsontparti csatár:

egy félpályánál eladott labda után ugyanis egyedül törhetett kapura, a kirohanó Edvinas Gertmonas úgy tűnt buktatta, ám a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, így kimaradt a hatalmas ziccer.

A 91. percben aztán óriási lehetőség adódott a harmadik gól megszerzésére, egy kezezés után ugyanis büntetőt kapott a Fradi, Uzuni balra tartó lövését a jó helyre vetődő kapus azonban hárította.

Az eredmény így a lefújásig nem változott, az azonban már az első meccsen látszott, hogy a Ferencváros jobb csapat, mint a Zalgiris, ezt a jövő hét keddi visszavágón kétgólos előnyből újra bizonyíthatja majd.

BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BAJNOKI ÁG

Ferencváros–Zalgiris Vilnius

2–0 (2–0)

gólszerzők: Uzuni (25.), Tokmac (39.)

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)