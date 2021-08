Megműtötték a Ferencváros válogatott futballistáját

A klub honlapja szerdán kiemelte: a 30 éves Sigér a Zalgiris Vilnius elleni Bajnokok Ligája-selejtezőt követően sérült meg, és hosszú ideig nem számíthat rá Peter Stöger vezetőedző.

Hétfőn sikeresen lezajlott a műtét. Sigér Dávidnak a korábban pótolt elülső keresztszalagja elszakadt, ezt most pótolni kellett, emellett a belső oldalszalagja is megsérült, a beavatkozás során azt is rekonstruálni kellett. Dávid elhagyhatta az ellátó intézményt, ám legalább négy hétig térdrögzítőt kell viselnie. A rehabilitáció várhatóan a varratszedés után kezdődhet el