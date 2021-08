A City rekordösszegért szerzi meg „jobblábas Messit”

A 25 éves futballista az angol válogatottal Európa-bajnoki döntőig jutott, két gólpasszt osztott ki a részben budapesti rendezésű kontinensviadalon.

A csapattársa által csak jobblábas Messiként emlegetett Grealish nem mindennapi életútjáról korábban portréval jelentkeztünk, kiemelve, hogy még a Barcelona is vinné őt.

Végül Pep Guardiola mostani klubja, a Manchester City lesz a befutó, amely 100 millió fontot (117 millió eurót) fizet Grealish játékjogáért, amivel megdönti a városi rivális United által tartott vásárlási csúcsot (Paul Pogba 105 millió euróért érkezett anno a Juventustól).

A kiváló szélső csütörtökön esik át az orvosi vizsgálatokon, és 2026-ig szóló szerződést ír alá új klubjában.

Jack Grealish to Manchester City, here we go! Paperworks signed tonight between Aston Villa and City. £100m final fee, contract also signed until June 2026. #MCFC



Grealish will undergo his medical in Manchester on Thursday morning in order to complete the record-deal. pic.twitter.com/JwVvEn5Ewl