Pályán vetkőztették le a futballistánőt, mert nem hitték el, hogy nem férfi

Arra köteleztek egy malawi futballistanőt, hogy vetkőzzön le a pályán és így bizonyítsa, hogy nem férfi – írja a The Guardian.

Az eset még korábban történt, Tabitha Chawinga azonban csak most szólalt meg a történtekkel kapcsolatban. A játékos országából az első olyan labdarugó volt, aki eljutott Európába. Most a kínai női szuperligában, a Wuhan Jianghan University FC-ben játszik és sorozatban másodszorra választották meg a liga legjobb játékosává. Tavaly a világ 100 legjobb női futballistája között tartották számon, Malawi női válogatottjának is ő a kapitánya.

A brit lap megkeresésére Tabitha Chawinga elmondta, hogy nehéz út vezetett ide. 13 évesen, amikor még egy iskolai futballcsapatban játszott, arra kötelezték, hogy

a meccs közepén vetkőzzön le a pályán és bizonyítsa be, hogy tényleg nő.

Az ellenfél játékosa ugyanis a kinézete és teljesítménye miatt nem akarták elhinni, hogy nem férfi.

Sosem aláztak meg ennyire, sírtam szégyenemben. Ott akartam hagyni a meccset, de a csapattársaim lenyugtattak és végül befejeztem a meccset

– idézte fel a történteket.

Elmondta azt is, hogy az eset után egy évig abbahagyta a sportot és sok időbe telt, mire fel tudta dolgozni, ami történt. Nem sokkal később azonban ugyanez megtörtént még egyszer. Akkor már az egyik fővárosi, lilongwei futballcsapatban, a DD Sunshine-ban játszott profi labdarúgóként és a helyi elnöki kupa mérkőzésén ismét megparancsolták neki, hogy vetkőzzön le.

Teljesen összetörtem, a meccset is elvesztettük

– emlékezett vissza.

David Dube, a DD Sunshine elmondta, hogy a klub a történtek miatt panaszt nyújtott be Malawi futballszövetségéhez, de erre még csak választ sem kaptak. Chawinga szintén azt mondta, hogy fiatalként nem mert beszélni az esetről, de most úgy érezte, hogy el kell mondania azt, ami történt. Azt kérem a kormánytól és sporttisztviselőktől: biztosítsák, hogy a sportolók jogai ne sérüljenek.

Isten akaratából így születtem és így nézek ki. Nem változtathatok a külsőmön

– tette hozzá.

Alfred Gunda, Malawi futballszövetségének vezetője, úgy nyilatkozott az esetről, hogy elfogadhatatlan, ami történt. „Arra biztatjuk a tisztviselőinket, hogy úgy vállaljanak felelősséget a játékosokért, mintha a saját gyermekeik lennének és ha efféle incidensek történnek, akkor azokat jelentsék és tegyék meg a megfelelő lépéseket” – mondta.