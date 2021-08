Hívja ki Neymart egy barátságos mérkőzésre!

Ötödik alkalommal, hatalmas lendülettel tér vissza idén a Red Bull Neymar Jr's Five focibajnokság, ahol hat kontinens több mint 30 országának amatőr focicsapatai készülnek lázasan a megméretésre. A lelkes labdarúgók célja nem más, mint elérni a nemzeti döntőig, majd kijutni a világdöntőre. A magyar csapatok most is nagy eséllyel indulnak a világ legnagyobb amatőr futballversenyén, a bajnokok pedig a Katarban rendezett döntőn mutathatják meg, mit tudnak, és találkozhatnak a világklasszis futballistával, Neymar Jr-ral is.