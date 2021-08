Megfenyegették Lukaku ügynökét az átigazolás miatt

Romelu Lukaku csütörtökön hivatalosan is visszatért a Chelsea-hez, a londoni klub 97,5 millió fontot fizetett érte az Internazionalénak, ám az ügylet árát alaposan megfizette Federico Pastorello, a 28 éves belga csatár ügynöke.

Pastorello ugyanis azt állítja, hogy őt és a családját megfenyegették, miközben az átigazoláson dolgoztak, mondván, a váltásnak anyagi oka van, és kényszerítették a csatárt – írja a BBC.

Sokan, akik sértegetnek és fenyegetnek, korábban hálálkodtak azért, mert Milánóba hoztam Lukakut. A konfrontációt és az építő kritikát mindig is elfogadtam, és ez így lesz a jövőben is, mert része a futballnak. Ám azt nem viselem el, amikor hazugsággal vádolnak, sértegetnek és fenyegetnek, pláne, ha a családomat, a lányaimat is éri atrocitás. Ez túlmegy minden határon