Harry Kane nélkül is él az átok, megint elbukott a City!

Már a meccs előtt megvolt az első fontos feljegyzendő esemény, Harry Kane ugyanis nem került be a Tottenham keretébe, mivel az angol válogatottal Eb-döntőig menetelt, ezt követően pedig még nem sikerült újra megfelelő erőnlétbe kerülnie – szólt az újonnan kinevezett Nuno Espírito Santo összefoglalója. Hogy, hogy nem, amúgy a Spurs gólvágóját épp a Manchester City tervezi gőzerővel szerződtetni...

Kane még nem a címvédő játékosa, Jack Grealish viszont azt követően, hogy PL-rekordot jelentő összegért érkezett az Aston Villától rögvest a kezdőben találta magát (ellentétben például Kevin De Bruynével vagy Gabriel Jesussal), és ha már így alakult, azonnal neki is látott vételára törlesztésének.

Szabályosan nem igen lehetett elválasztani a labdától, centiken múlt, hogy rögvest büntetőt harcoljon ki, a 17 méteres szabadrúgásból végül a sorfal miatt csak szöglet lett, majd Fernandinho fejesénél ment árnyékre Hugo Lloris, de ezt is megúszta, ahogyan Joao Cancelo lövését is – és még csak a hatodik percben jártunk!

A kezdeti sokk után magára talált és feltámadt a Spurs, főleg Szon Hung Min volt elemében, de a félidő derekán Lucas Moura szerezhetett volna vezetést – ha nem blokkolják a védők.

A játékrész hajrájában Rijad Mahrez és Szon is közel került hozzá, hogy megszerezze az első gólt, de végül ez egyiküknek sem sikerült.

0 - Despite there being 14 attempts in total, Tottenham vs Manchester City is the first game of the 2021/22 Premier League season that has failed to see a single shot on target in the first half. Unexpected. pic.twitter.com/GpJ5qU83bW