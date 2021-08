Két órával az RB Leipzig–VfB Stuttgart Bundesliga labdarúgó-mérkőzés kezdete előtt a Livescore.com már közölte, hogy Szoboszlai Dominik a kezdő tizenegyben lép pályára a házigazdánál. És úgy is történt, a 20 éves magyar kiválóság ki is futott a Red Bull Arena játékterére. Szoboszlai december 17-én szerződött Salzburgból Lipcsébe, de mivel szeméremcsont-gyulladás gyötörte, csak lassan gyógyult. De egyszer minden várakozás véget ér, és pénteken bajnokin is kezdő lehetett „Szobi” azok után, hogy egy hete csereként állt be a Mainztól elszenvedett vereség közben.

A 37. percben jött el Szoboszlai nagy pillanata. Röviden szabadított fel a stuttgarti védelem, a labda honfitársunk elé került, akinek a világ minden ideje rendelkezésre állt, és az ő rúgótechnikájával ez már fél gól. Sőt, nem is csak fél, mert a tizenhatos jobb oldali sarkától a jobb alsó sarokba bombázott, ezzel 1–0-ra vezetett a Lipcse.

A második félidőt olyan góllal kezdte a Lipcse, amilyent keveset láttunk eddig életünkben. Középkezdés után csak hazai játékos ért a labdához, Andre Silva sarokkal Forsberget ugratta ki, és a svéd közelről bespiccelte, 2–0.

Nem sokkal később jött a harmadik, egyben Szoboszlai második Bundesliga-gólja. Mintegy 28 méterre a kaputól, majdnem a bal oldalvonaltól jutott szabadrúgáshoz a Lipcse. Szoboszlai futott neki, és a bal sarokba zúdította a labdát. Szédületes gól, Florian Müller kapus fel sem tudta emelni a kezét. 3–0.

A 65. percben Andre Silva tizenegyesből 4–0-ra alakította az állást, majd a 68. percben vastaps kíséretében ment le a pályáról Szoboszlai. A mérlege: 62 labdaérintés, 2 gól, 4 lövés, ebből 3 eltalálta a kaput. 4 kulcspassz, 37 átadásból 34 jó volt!

A 76. percben Orbánt is lecserélte Marsch mester, Mukiele jött be a helyére.

A vége 4–0, két Szoboszlai-gól, micsoda este!

(Borítókép: Szoboszlai Dominiket ünnepli Willi Orbán és Amadou Haidara. Fotó: Getty Images.)