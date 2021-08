Szoboszlai, a szupermagyar a meccs embere

Ez a legnagyobb példányszámú német lap, a Bild internetes kiadásának főcíme az RB Leipzig péntek késő esti, 4–0-ás győzelmét követően, amelynek szenvedő alanya az első forduló utáni éllovas, a VfB Stuttgart volt, hőse pedig nem más, mint a hazai közönség előtt Bundesliga-mérkőzésen kezdőként két pompás góllal bemutatkozó Szoboszlai Dominik.

Amikor két órával a kezdés előtt a Livescore.com a kezdő tizenegybe jelölte Szoboszlait, már felgyorsult a pulzusunk, amikor pedig valóban kifutott a pályára a Red Bull Arena 23 100 nézője elé, már alig bírtunk magunkkal.

A vége 4–0 lett a Lipcse javára, Szoboszlai 69, Willi Orbán 76 percet töltött a pályán, Gulácsi Péternek pedig szinte semmi dolga nem akadt a hazai kapuban.

Íme a mérkőzés – és Szoboszlai – varázslatos góljai:

A mérkőzés után a Bundesliga.de honlap Szoboszlait nevezte meg a meccs embereként, a Bild.de – Németország legolvasottabb hírportálja – pedig, amint már jeleztük, ezt a címet adta tudósításának: A Lipcse szupermagyarja szétszedte a Stuttgartot.

Szoboszlai Dominik a meccset követően nyilatkozott a Leipziger Volkszeitungnak:

Ennél szebb bemutatkozást a szurkolóink előtt nem is tudtam volna elképzelni. Nem volt könnyű az a nyolc hónap, amíg sérült voltam. Ezért is vagyok annyira boldog, hogy ma este a Red Bull Arenában góljaimmal örvendeztethettem meg a közönségünket. Nagyon jól reagáltunk az egy hete Mainzban elszenvedett 1–0-ás vereségünkre. Az első meccsek sohasem egyszerűek a bajnokságban. Új edzőnk van, néhány új játékos is a csapatban, Upa (Upamecano – a szerk.) és Ibu (Ibrahima Konate) eltávoztak. Ma Jesse-ért (Jesse Marsch, az edző) és a szurkolóinkért is kitettük a pályára a szívünket.