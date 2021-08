Történelmi gólszerző és gálaműsor, győzött a Manchester City

A Premier League második fordulójának nyitómeccsén magabiztos, 2–0-ás győzelmet aratott a Liverpool a Burnley felett. A liverpooli gólszerzők Diogo Jota és Sadio Mané voltak, utóbbi az ötödik olyan játékos lett, aki elérte az 50 gólos álomhatárt az Anfielden szerzett találatait tekintve. A Liverpool sikerével hibátlan maradt, míg a vendég Burnley egyelőre szerzett pont nélkül, kettő vereséggel a tabella alján szerénykedik.

A délután négyórás sávban rendezett mérkőzések közül a legjelentősebb a Manchester City–Norwich találkozó volt.

A tavalyi Premier League-bajnok, az előző idény Championship-győztesével csapott össze.

Előzetesen sok jóban nem reménykedhetett az újonc Norwich, főleg úgy, hogy az első fordulóban vereséget szenvedett Pep Guardiola csapata, így a címvédőnek is égető szüksége volt a pontokra. Ebben a szellemben is léptek pályára a manchesteri játékosok, egyből az ötödik percben már össze is jött a vezető találat, a vendégek kapusa, Tim Krul szerencsétlenül kapott bele a beadásba, ami a saját hálójában landolt. Nem csillapodott a manchesteri nyomás, a 22. percben a debütáló Jack Grealish szerencsésen ért bele a labdába, ami a kapuban kötött ki. Ezzel a góllal hét év után Grealish lett az első angol játékos, aki első hazai bajnokiján góllal mutatkozott be újdonsült csapatában.

A második félidőben további három gólt rámolt még be a Manchester City, lesöpörve a pályáról újonc riválisát, a vége 5–0. Sikerével Pep Guardiola csapata az első fordulós kudarc után gálagyőzelemmel javított, míg a Norwich egyelőre szerzett pont és rúgott gól nélkül áll.

A délután további mérkőzésein hatalmas ollózós gólt szerzett az Aston Villa csatára, Danny Ings. A Newcastle elleni mérkőzést az Aston Villa nyerte 2–0-ra.

Az első fordulóban óriási bravúrral az Arsenalt legyőző újonc Brentford újabb pontot szerzett, a Crystal Palace elleni találkozó gólnélküli döntetlennel zárult. Továbbá a Leeds–Everton mérkőzés 2–2-es végeredményt hozott.

