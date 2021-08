Megszorongatta a tavalyi kiesőjelölt a Bayern Münchent

A Bundesliga vasárnapi játéknapján kettő mérkőzést rendeztek, a Hoffenheim az Union Berlint fogadta, míg a címvédő Bayern München a tavaly osztályozóra kényszerülő Kölnt látta vendégül az Allianz Arénában.

A Hoffeinheim és az Union Berlin összecsapásának első félórájában egyből három gól is született, a vezetést a tizedik percben Niko Giesselmann szerezte meg a vendégeknek. Nem tartott azonban sokáig a berlini öröm, négy perccel később érkezett is az egyenlítés, Andreas Stiller szép magas labdát ívelt Kevin Akpoguma irányába, aki közelről a bal alsó sarokba fejelt. A vezetés is összejött a hazaiaknak az első félóra végén, Andrej Kramaric passzából Jacob Brunn Larsen lőtt pontosan a kapu közepébe, esélyt sem adva a kapusnak.

A fordulás után sem csillapodtak a felek, a 47. percben egy hazai védekezési hibát kihasználva Taiwo Awoniyi szerzett labdát és helyezte a hálóba az egyenlítést érő találatot. A továbbiakban nagyobb helyzetet már nem tudtak kialakítani a csapatok, négygólos mérkőzésen osztoztak a pontokon a felek. A Hoffenheim így négy ponttal rendelkezik, míg az Union Berlin második mérkőzésén második döntetlenjét érte el a szezonban.

A nap második mérkőzésén a címvédő Bayern Münchennek égető szüksége volt a bajnoki pontokra, miután a nyitófordulóban mindössze egy döntetlent tudtak elérni Lewandowskiék a Mönchengladbach ellen. Nem is lehetett volna ideálisabb ellenfél a tavalyi szezonban osztályozóra kényszerülő Kölnnél, hogy egy magabiztos győzelmet arasson a német rekordbajnok.

Ennek ellenére az első félidőben egyetlen kapura tartó lövést eresztettek el a hazaiak és gólnélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben azonban magasabb hőfokra kapcsoltak a müncheniek, az 50. percben Robert Lewandowski, míg az 59. percben Serge Gnabry zörgette meg a kölni hálót. Kényelmesen hátradőlhetett a címvédő, minden jel arra mutatott, hogy eldöntötte a mérkőzést a Bayern München. Lewandowski góljával zsinórban a 15. tétmérkőzésén talált be a Bayern színeiben.

Azonban hatalmas meglepetésre, de pár percre kihagyott a müncheni védelem és kettő perc alatt kettő gólt szereztek a vendégek a 60. és 62. perc között, mellyel újra döntetlen állt az eredményjelzőn.

A hideg zuhany után kezdhette elölről az építkezést a hazai csapat, de sokáig nem tartott újra megszerezni az előnyt. A 71. percben Serge Gnabry váltotta gólra Joshua Kimmich beadását, mellyel második gólját szerezte a mérkőzésen a német támadó.

Erre már nem tudott válaszolni a Köln, így ha nehezen is, de megvan a címvédő első sikere a bajnokságban az új szezonban. A vendégek becsületesen helytálltak, de a pontszerzés nem jött össze, a vége 3–2.

